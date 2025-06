Ambiente e cultura. All’Orto Botanico di Palermo si parla di “Relitti climatici” siciliani e si commemora Cosimo Marcenò

- Pubblicità -

Il 30 giugno 2025 l’Orto Botanico di Palermo ospiterà una giornata di studi dedicata alla conservazione di alcune delle piante più rare della Sicilia e alla memoria del botanico Cosimo Marcenò, scomparso lo scorso anno.

L’evento si terrà nell’Aula “Domenico Lanza” e sarà articolato in due sessioni.



La prima parte sarà dedicata ai risultati del Progetto Ptilostemon, focalizzato su una pianta estremamente rara: Ptilostemon greuteri. Questa specie, che appartiene alla famiglia dei girasoli e delle margherite, cresce soltanto su Monte Inici, nei pressi di Castellammare del Golfo, dove esistono gli unici due popolamenti conosciuti sul pianeta. Si tratta di quello che gli scienziati chiamano un “relitto climatico”: una specie sopravvissuta ai cambiamenti del clima grazie alle particolari condizioni del luogo dove vive.



L’apertura sarà affidata al professor Miguel Pinto da Silva Menezes de Sequeira dell’Università di Madeira, che racconterà come si è evoluta la flora dell’isola portoghese nel corso dei secoli. Altri esperti illustreranno le strategie messe in atto per proteggere le specie vegetali più minacciate della Sicilia, un lavoro che coinvolge l’unità di Palermo dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR, l’Università di Palermo, la Regione Siciliana e altri enti, tenendo conto dell’attuale riscaldamento globale.



La seconda sessione sarà dedicata alla memoria di Cosimo Marcenò, professore di Botanica scomparso un anno fa, che ha formato generazioni di naturalisti e biologi. Il professor Javier Loidi dell’Università dei Paesi Baschi presenterà una panoramica storica ed ecologica sui temi cari al botanico siciliano. Colleghi e allievi di Marcenò terranno poi interventi sulla flora e la vegetazione del Mediterraneo, argomenti al centro della sua ricerca.

I risultati della giornata saranno pubblicati in un numero speciale della rivista “Il Naturalista siciliano”, edita dalla Società Siciliana di Scienze Naturali.



La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi usando il QR-Code della locandina allegata L’ingresso all’Orto Botanico è libero per chi partecipa all’iniziativa.

