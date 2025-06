Catania, verso la stagione 2025/26: oggi presentati Zarbano, Pastore e Sapienza

- Pubblicità -

Il Catania è pronto ai nastri di partenza per la stagione 2025-2026. I rossazzurri oggi alle 12.00, in Sala stampa al Massimino, hanno presentato le nuove figure nell’organigramma come il Direttore Generale Alessandro Zarbano e il Direttore Sportivo Ivano Pastore. Presente anche Giuseppe Sapienza, che andrà a ricoprire e rinforzare l’area comunicazione del club rossazzurro. Presente anche il Vicepresidente e AD Vincenzo Grella che si è soffermato a parlare di Torre del Grifo.

La questione Torre del Grifo: una priorità del Catania FC

Un tema affrontato oggi in conferenza stampa è quello più caldo: Torre del Grifo. L’ex centro sportivo del Calcio Catania è una priorità assoluta del club di Ross Pelligra e lo stesso patron avrebbe già stanziato i fondi per la proposta d’acquisto della struttura. Bisogna però sbloccare l’iter ma il dialogo con la curatela fallimentare è continua.

Invece, sul campo di Nesima ha assicurato il Vicepresidente Vincenzo Grella: “Rimane un obiettivo e dove vogliamo fare un investimento. Pelligra mette a disposizione del budget per fare il necessario e Torre del Grifo e poi faremo interventi anche a Nesima, ma non cambierà nulla.” In attesa di Torre del Grifo, il Catania si allenerà al Massimino come campo principale. Anche sul vecchio logo del Calcio Catania, Zarbano ha ribadito che la società vuole riprenderlo ma ancora non si sanno le tempistiche.

Il mercato: il futuro di Inglese, Cicerelli e Castellini

Tra la parole di presentazione di Zarbano e Pastore non si poteva non parlare di calciomercato, che partirà martedì 1 luglio 2025. Il nuovo DS rossazzurro ha parlato del rinnovo di Roberto Inglese e si è ribadito che la volontà dell’ex attaccante di Chievo e Napoli è di rimanere a Catania per un’altra stagione. Al rientro delle vacanze, il numero 9 di Toscano vedrà la società rossazzurra per stipulare il rinnovo di contratto (in scadenza lunedì 30 giugno 2025).

Un’altra questione calda è quella legata a Emmanuele Cicerelli. L’esterno è al rientro dal prestito alla Ternana e in Umbria ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera. Il Catania vuole trattenerlo, anche se il calciatore ha diverse proposte dalla Serie B (vedasi la Juve Stabia di Ignazio Abate), quindi sarà determinante anche la volontà del calciatore ex Lazio. Altra vicenda calda è quella di Alessio Castellini, anche lui al rientro dal prestito al Pisa. Pastore ha ribadito: “Alessio ha fatto bene a Catania. A Gennaio ha avuto l’opportunità di andare a Pisa. Chi resta a Catania deve essere convinto al 100%. Qui deve restare chi vuole rimanere”.