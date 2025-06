Poste Italiane: al via l’appuntamento telefonico negli negli uffici postali della provincia di Catania

- Pubblicità -

Parte anche in 89 sedi dell’Etneo la nuova modalità di accesso all’ufficio postale che affianca le prenotazioni tramite app o sito aziendale

Anche in provincia di Catania si può prendere appuntamento per l’ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Negli 89 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online – tramite app o sito di Poste Italiane – basterà dunque contattare il numero 06.4526.4526.

La nuova modalità è pensata per coloro che non hannofamiliarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che possono così ottenere più facilmente la prenotazione del loro turno all’ufficio postale. Il servizio è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzionicompatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per i circa 500mila clienti della provincia di Catania che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo abbiano associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via email e sms. Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.