Consiglio comunale di Catania, nuova convocazione l’1 luglio. Martedì approvate due mozioni  

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina in aula consiliare per martedì 1 luglio, alle ore 19.

L’ordine del giorno prevede, tra i primi punti, la proposta di modifica agli articoli 11, 16, 25 e 29 del regolamento sul decentramento urbano e sul funzionamento degli organi dei Municipi del Comune di Catania.

In trattazione anche cinque mozioni a firma di diversi consiglieri. Nell’ultima seduta l’Aula ha approvato, all’unanimità dei presenti, due mozioni.

La prima, proposta dalla presidente della VIII Commissione consiliare Melania Miraglia e da altri consiglieri, prevede l’istituzione di un progetto denominato “On the road”, per l’avvio di percorsi educativi e formativi sulla sicurezza stradale rivolti ai giovani over 16.

E’ a firma del presidente Antony Manara e di altri componenti della XI Commissione consiliare la mozione per la riqualificazione e la difesa della spiaggia di San Giovanni Li Cuti, anche con il ripristino della barriera frangiflutti.