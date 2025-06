Spettacoli. Il “Tutto Scontato” live tour di Aurora Leone fa tappa a Palermo

- Pubblicità -

L’attrice, conduttrice e volto dei The Jackal Aurora Leone, reduce del successo del suo show precedente “Vero a metà”, torna a teatro con un nuovo spettacolo “TUTTO SCONTATO” e farà tappa a Palermo il 12 dicembre al Cinema de Seta (organizzato da GoMad concerti in collaborazione con Dna concerti e Crox concerti. Da oggi sono disponibili i biglietti su DICE (clicca qui per info) e Ticketone (clicca qui per info)

“TUTTO SCONTATO” è uno show comico ma non del tutto: “fa ridere ma anche riflettere. Un monologo scomodo come un sedile Ryanair nelle file centrali, magnetico come un adesivo in vetrina che ti invoglia ad entrare in un negozio a trovare qualcosa che incontri il tuo gusto, a trovare la tua taglia; a trovare quello che stavi cercando. Ma si sa, alla fine non trovi mai niente di quello che volevi…”

Aurora Leone esordisce nel ruolo di attrice in teatro con il monologo “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto” nel 2018; dopo l’apprezzatissima partecipazione ad Italia’s Got Talent, nel 2019 fa il suo ingresso nella content factory dei The Jackal, nella quale tuttora riscuote grande successo come attrice e comica.

Nel 2022 partecipa come concorrente a Pechino Express, in coppia con il collega Fru; porta in un tour di tre tappe nei teatri (Napoli, Roma e Milano) il suo secondo monologo “Vero a Metà” ottenendo due date sold out e partecipa come ospite alla prima e alla seconda stagione del programma “Prova Prova Sa Sa”, condotto da Frank Matano e disponibile su Prime Video. Nel 2023 è tra i protagonisti della serie ideata e prodotta da The Jackal in collaborazione con Mad Entertainment “Pesci Piccoli – un’agenzia, molte idee, poco budget” disponibile su Prime Video. Inoltre, da giugno 2023 è disponibile su Prime Video il suo primo monologo “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”, presentato in pieno stile The Jackal, attraverso riprese in teatro alternate da brevi clip in cui sarà protagonista il resto del gruppo.

Insieme a Fru, nel 2023, è stata la conduttrice dell’ultima edizione di “Italia’s got Talent” targata Disney+. Nel 2024 è tra i concorrenti della quarta stagione di LOL, disponibile su Prime Video.