Torna “La Sicilia in Passerella”, sabato 5 luglio in piazza Duomo ad Acireale

La moda torna a impreziosire Piazza Duomo ad Acireale: viene confermato, infatti, anche per il 2025 un evento molto atteso in tema di fashion e di sicilianità ossia “La Sicilia In Passerella”, la manifestazione di moda giunta alla settima edizione e voluta da Astrid Darcy e che si svolgerà anche per il 2025 nella meravigliosa piazza acese ilprossimo sabato 5 luglio a partire dalle ore 20:30.

Saranno dei giovani talenti – che verranno premiati – gli assoluti protagonisti della serata: cinque i designer che affascineranno, con le loro creazioni, il pubblico presente. Ancora una volta per un giusto mix tra moda e cultura con la Sicilia musa ispiratrice per le creazioni che si vedranno sfilare in passerella.

“Siamo felici che il nostro Fashion Show ancora una volta sia ospitato in questo luogo meraviglioso ricco di cultura e storia: piazza Duomo è la location perfetta per coccolare il nostro pubblico e per mostrare delle creazioni davvero uniche. Come ripeto spesso, si tratta di una location esclusiva per una serata esclusiva” dichiara Astrid Darcy, ideatrice e organizzatrice di questo importante evento.

In passerella si ammireranno le creazioni di Ad Astra, Chochic, Coffe Sicilia CG23, Pina Nannuli e Lady Grazia.

A presentare la serata Alessandra D’Antona.

“Anno dopo anno ‘La Sicilia in Passerella’ ha saputo ritagliarsi un ruolo importante tra gli eventi di moda nella nostra isola”, conclude Astrid Darcy non nascondendo l’emozione per questa nuova edizione e ringraziando anche gli sponsor che sostengono l’iniziativa.

Ma non solo moda: la serata offrirà anche momenti di cultura e di spettacolo.