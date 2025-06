Enna, la prima nazionale de “L’Odissea delle donne” inaugura la quinta edizione del Mythos Troina Festival

- Pubblicità -

Troina (EN), 30 giugno – Sarà la prima nazionale de “ L’Odissea delle donne ” a inaugurare venerdì 4 luglio la quinta edizione del Mythos Troina Festival , rassegna teatrale sul M ito classico e contemporaneo che, per il secondo anno, ha la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita .

Lo spettacolo, in programma alle 20.30 nel suggestivo Anfiteatro della Radura, è tratto dal romanzo di Marilù Oliva , nasce da un progetto di Federica Di Martino e ha la regia di Cinzia Maccagnano .

U n cast tutto al femminile per questa riscrittura del celebre poema omerico, capitanato dalla magnetica Federica Di Martino che sarà sul palco insieme a Sonia Barbadoro, Eleonora Bernassa, Beatrice Ceccherini, Liliana Massari e Silvia Siravo.

In questo nuovo allestimento prodotto da Effimera , l’Odissea viene raccontata dal punto di vista delle donne che si imbatterono in Ulisse , ed è vista non solo come viaggio di un uomo , ma anche come la storia d’amore di molte donne.

C’è Calipso, che avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma deve lasciarlo andare. C’è Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto e ci sono le Sirene, ciecamente deciso a distruggerlo. C’è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa nemmeno toccarlo. C’è Circe dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri. E naturalmente c’è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e caparbietà. Alle loro voci fa da controcanto quella di Atena, “dea ex machina”, Intelligenza, che sprona sia Telemaco che Ulisse a fare ciò che devono.

In un curioso e riuscito alternarsi di punti di vista torna in vita e vibra di nuovi significati un classico immortale, in una narrazione che vola alta sulla varietà e sulla verità dei sentimenti umani. In questo libro e nel nostro spettacolo saranno le donne a cantare le peregrinazioni dell’eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando la prospettiva unica del maschile, nella polifonia del femminile: che conquista risolve, combatte.

Il MTF2025, patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed organizzato dal Comune di Troina (Enna) , si concluderà il 10 agosto e, per quest’anno, prevede 9 spettacoli , tra cui 6 prime nazionali , eventi speciali e laboratori di formazione.

Il secondo appuntamento del Festival è in programma l’ 11 luglio con la prima nazionale de “La morte della Pizia” , ispirato all’esilarante racconto di Friedrich Dü rrenmatt sulle vicende della sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, interpretata dall’istrionica Veronica Pivetti.

L’Odissea delle donne

di Marilù Oliva

un progetto a cura di Federica Di Martino

regia Cinzia Maccagnano

con:

Sonia Barbadoro – Euriclea

Eleonora Bernassa – Nausicaa

Beatrice Ceccherini – Calipso

Federica Di Martino – Atena

Liliana Massari – Penelope

Silvia Siravo – Circe

Scena: Laura Giannisi

Costumi: a cura di FCSB

Musiche: Giorgia Faraone

Luci: Alessandro Pezza

Aiuto regia: Maria Chiara Pellitteri



Produzione: Effimera