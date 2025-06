Francesco Musolino presenta il suo nuovo libro “Giallo Lipari” – Libriamoci

- Pubblicità -

Recensioni di libri, riflessioni insieme agli autori delle opere, divulgazione culturale e informazione. Questo e molto altro nella nostra rubrica “Libriamoci”.

Ospite della puntata odierna è Francesco Musolino, giornalista e scrittore, che ci accompagna in un viaggio letterario tra le acque delle isole Eolie con il suo ultimo romanzo “Giallo Lipari” – Edizioni e/o.

Dopo il successo di Mare mosso e L’attimo prima, Musolino torna quindi in libreria con un noir che mescola tensione narrativa e profonde suggestioni letterarie.

Protagonista della vicenda è Giorgio Garbo, ispettore milanese spedito a Lipari – isola dove, sorprendentemente, non esiste un commissariato di Polizia di Stato – per indagare su un cadavere senza nome. Un personaggio fuori posto, ostile al mare e alla lentezza insulare, che però finisce per scontrarsi e fondersi con la ruvida umanità dell’isola. “Giorgio cerca nella divisa l’ordine che gli è mancato nella vita”, racconta l’autore. “Non è un poliziotto per mestiere, ma per necessità esistenziale”.

Il romanzo si distingue non solo per l’intreccio investigativo, ma per la sua struttura originale: capitoli introdotti da particolari epigrafi, citazioni letterarie che fanno da ponte tra il racconto e una più ampia riflessione culturale. Insomma, Giallo Lipari è un giallo/noir che evita i cliché del “giallo estivo” per offrire invece uno sguardo complesso, stratificato, sulla Sicilia e sulle sue isole.

Musolino racconta un arcipelago lontano dalla cartolina turistica, dove convivono bellezza e contraddizioni: droga, violenza, prostituzione. “Lipari – dice – è come Catania o Palermo: abitata da esseri umani, capaci tanto di altezze quanto di bassezze”.

Non manca un omaggio alla Sicilia e al suo mare, elemento ricorrente presente in tutti i romanzi di Musolino. “Il mare cambia con noi: da sogno estivo diventa distanza, ostacolo, poi rifugio, ispirazione”. E forse è proprio il mare, con la sua mutevolezza, il vero co-protagonista di Giallo Lipari.

Per ascoltare l’intervista completa, nella quale abbiamo anche avuto modo di parlare dello stato dell’editoria italiana e di numerosi altri temi, vi diamo appuntamento questa sera dalle ore 20.00 sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!