Sport, il CUS Catania fucina di talenti anche nella ginnastica ritmica: Aisha Pappalardo diventa vicecampionessa italiana, argento nella palla

Il Cus Catania si conferma fucina di talenti. Le giovani atlete della ginnastica ritmica sono sul tetto d’Italia grazie alla talentuosa Aisha Pappalardo, vicecampionessa italiana nella specialità palla, e anche per la lunghissima lista di finali disputate, ottenendo piazzamenti nella top 10 nelle varie categorie individuali. Eccellenti risultati anche nelle gare a squadre.

La giovanissima cusina, classe 2012, ha conquistato l’argento nella kermesse “Ginnastica in Festa” a Rimini, l’appuntamento più importante della stagione.

Grazie al punteggio di 9.125 Aisha si è guadagnata la medaglia d’argento gareggiando nelle prove libere con la palla del Campionato individuale LB categoria A5, e chissà che le note musicali del film “Mary Poppins Returns” non siano state lo “zucchero” che serviva per dare ulteriore brio alla sua variazione.

Erano 86 le ginnaste che per questa categoriaambivano al podio. Ma Aishasi è distinta per l’eleganza e per le doti tecniche che sono in crescita. Una finale per nulla scontata per lei, visto che ha iniziato a praticare questo sport in età già avanzata. L’atleta del Cus Catania si allena nelle strutture della Cittadella universitaria solo da quattro anni, nonostante tutto è riuscita a competere con le avversarie provenienti da tutta Italia. Una passione che ha fatto sbocciare un giovane talento.

Il risultato della tredicenne Aisha Pappalardo non è il frutto di un caso isolato.

Graziana Amenta 7° posto (categoria A5 del Campionato LD) nella specialità cerchio; Asia Sciuto è 4° al nastro (cat. LC2- J1); Gloria Li Gioi 10° posizione alla fune (cat. A5 – Campionato LC2); Gloria Finocchiaro è 5° al cerchio (cat. A4 – Campionato LB1); Beatrice Consoli 7° posto alla palla (cat. A2 – Campionato LB1): sono le ginnaste del Cus Catania che hanno conquistato le finali individuali a cui accedono solo dieci atlete per categoria.

Risultati non solo individuali ma anche di squadra: le cusine Graziana Amenta, Gloria Li Gioi e Carola Contraffatto, dopo essersi qualificate per la finale su 70 team che hanno parte al Campionato di serie D LC – cat. Allieve, sono arrivate 12° sulle 20 migliori squadre finaliste.

L’altra squadra formata da Beatrice Consoli, Gloria Finocchiaro, Sofia Cantarutti e Aisha Pappalardo che ha gareggiato tra 66 formazioni per il Campionato di serie D LA, è arrivata 11° tra le venti finaliste.

LE PAROLE DEL TECNICO E DEL PRES. DEL CUS CATANIA:

“Non possiamo che essere soddisfatte delle nostre ragazze – spiega entusiasta Rossella Longo, responsabile della sezione Ginnastica ritmica del Cus Catania, coadiuvata dal tecnico Giulia Bonaventura. È stata un’emozione incredibile… la ciliegina sulla torta, il modo migliore per concludere la settimana di gare che ci ha regalato tantissimi risultati eccellenti. La sezione sta crescendo a vista d‘occhio: siamo passati dall’aver disputato 3 finali e ottenuto 3 podi l’anno scorso, alle 8 finali e 1 podio quest’anno!”.



Soddisfazione anche da parte del presidente del Centro Universitario Sportivo etneo, Massimo Oliveri: “La ginnastica ritmica sta abituandoci ai grandi risultati. L’argento conquistato da Aisha a cui vanno i miei complimenti, insieme agli eccellenti piazzamenti delle nostre ginnaste arrivate spesso in finale sono, dopo i podi ottenuti lo scorso anno, la dimostrazione del gran lavoro svolto con dedizione dai nostri tecnici, che ringrazio”.