Uici e Irifor, Campo estivo a Marina di Butera (CL) per non vedenti e ipovedenti

Cominciato il 24 giugno nel Sikania Resort, in provincia di Caltanissetta, è rivolto a quindici non vedenti e ipovedenti con pluriminorazioni medie, gravi e gravissime, e si concluderà il 3 luglio. Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale dell’Uici e dell’Irifor Sicilia: “Questo campo rappresenta un esempio concreto del fatto che qualcosa di bello si può fare. I campi estivi rappresentano un momento prezioso anche per le famiglie, che vedono i loro figli accolti, felici”. La terapeuta Stefania Carbonaro, “Cerchiamo di aiutare i partecipanti a comunicare attraverso altri canali, come quelli della musica o dell’arte. E loro ci ripagano dandoci davvero tanto”