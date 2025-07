Enna: la giornalista Ilenia Pietracalvina presenta il suo libro “Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”

Giovedì 3 luglio alle 18.30 all’Urban Center Comunale di Enna (Via San Francesco D’Assisi), Ilenia Petracalvina presenterà il suo libro "Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie". Un appuntamento imperdibile per approfondire uno dei casi più discussi degli ultimi anni, con l’intervento di Michele Sabatino. L’iniziativa è promossa dal Comune di Enna in collaborazione con Piemme e Mondadori Store

IL 26 AGOSTO DI 15 ANNI FA VENIVA UCCISA E GETTATA IN UN POZZO LA GIOVANISSIMA SARAH SCAZZI

UN LIBRO CHE RICOSTRUISCE NON SOLO LA MORTE E I GIORNI DELLE RICERCHE MA SOPRATTUTTO UN MICROCOSMO DI MENZOGNE E COMPLESSI RAPPORTI FAMILIARI: LA TRAGEDIA DI UNA FAMIGLIA IN DIRETTA TELEVISIVA ANNI PRIMA CHE LE STORIE DI VIOLENZE TRA LE MURA DOMESTICHE DOMINASSERO LE PAGINE DI CRONACA NERA

Sono passati quindici anni dal quel 26 agosto 2010. Oggi Sarah Scazzi avrebbe 30 anni. Uccisa, per gelosia, dalle persone che amava di più al mondo: sua cugina Sabrina Misseri e sua zia Cosima Serrano, e seppellita in un pozzo cisterna da suo zio Michele. Loro tre rappresentavano tutta la sua famiglia, una culla di amore e di protezione, un rifugio sicuro e certo dove nessuno mai le avrebbe potuto fare del male. E invece… Per quarantadue giorni i silenzi, le menzogne, i depistaggi di chi sapeva tutto, nascondendo la verità, hanno fatto diventare la sua morte «il delitto di Avetrana». Un delitto che ancora divide l’opinione pubblica, nonostante i tre gradi di giudizio e le sentenze che hanno condannato la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano all’ergastolo e lo zio Michele Misseri a otto anni per soppressione di cadavere. Oggi Michele Misseri dopo sette anni di carcere è tornato a vivere nella casa dove è stata uccisa, nel luogo dove tutto è successo, e dove continua ad autoaccusarsi dicendo di averla ammazzata in preda a un raptus. Questo libro ricostruisce non solo la morte e i giorni delle ricerche, degli interrogatori e delle indagini, con i conseguenti capi di imputazione e condanne, ma soprattutto un microcosmo di menzogne e complessi rapporti familiari. Un gruppo di famiglia in un interno che a un certo punto esplode e da lì incombe la tragedia, anni prima che le che le storie di violenze in famiglia dominassero le pagine di cronaca nera.

ILENIA PETRACALVINA è giornalista professionista. Nata in Sicilia ha iniziato con l’emittente regionale Antenna Sicilia-Teletna e il quotidiano La Sicilia. Dal 1999 lavora per la Rai, collaborando con diversi programmi di Rai1, Rai2, Rai3, tra cui La vita in diretta, Donne al bivio, Italia sul 2 e Lo stato delle cose. Segue l’attualità e la cronaca nera, occupandosi delle vicende più drammatiche che attraversano la storia del nostro paese, inchieste e approfondimenti sui fatti di crime e notizie di grande attualità. Un racconto crudo e struggente che ripercorre i giorni della sparizione e del ritrovamento di Sarah e soprattutto le dinamiche interne a una famiglia con tanti segreti.