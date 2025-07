Ferrovie, Aricò nel cantiere Palermo-Catania: entro l’anno apertura Bicocca – Catenanuova

- Pubblicità -

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò ha compiuto stamattina un sopralluogo nei cantieri del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Una visita, richiesta dallo stesso Aricò, per verificare lo stato di avanzamento dell’opera, in particolare del lotto 6 “Bicocca-Catenanuova”, che prevede il raddoppio della linea per un tratto di 38 chilometri, e del lotto 4b “Nuova Enna-Dittaino”, di 15 chilometri. L’assessore è stato accompagnato dal commissario straordinario dell’opera, Filippo Palazzo, e dai rappresentanti di Rfi e di Italferr (società del gruppo Fs) che hanno presentato i dettagli del progetto di velocizzazione della linea. Erano presenti anche il direttore generale del dipartimento Infrastrutture, Salvatore Lizzio, e i direttori tecnici di Webuild, a capo dell’Ati che sta effettuando i lavori. «Quest’opera – ha detto l’esponente dell’esecutivo regionale – rappresenta una svolta epocale per i collegamenti ferroviari in Sicilia, per l’importanza degli investimenti e per l’impatto che avrà sul sistema dei trasporti dell’Isola. È uno sforzo finanziario e ingegneristico senza precedenti, grazie all’impegno e alla collaborazione istituzionale tra il governo Schifani, lo Stato e al lavoro del gruppo Fs e delle imprese in azione dei cantieri». L’assessore, a bordo di un carrello ferroviario ha anche effettuato una visita della linea nella tratta Sferro–Catenanuova. «Sono lieto di constatare – ha detto – che i lavori di questo lotto vanno avanti, seguendo la tabella di marcia per l’attivazione della linea nell’ultimo trimestre di quest’anno. È uno dei più lunghi e complessi, dal punto di vista ingegneristico, e l’obiettivo è ormai vicino. Ho avuto rassicurazioni anche sul regolare progredire dei lavori negli altri cantieri dell’opera, a partire dal lotto 4b, Nuova Enna-Dittaino che abbiamo visitato oggi. Alla fine consegneremo ai siciliani e a quanti arrivano per visitare i principali centri della nostra Isola un’infrastruttura che consentirà di muovere viaggiatori e mezzi con velocità e sicurezza, in ossequio ai più moderni standard che i sistemi di trasporto ferroviario impongono oggi. Con la realizzazione di queste nuove linee, le ferrovie si caratterizzeranno come promotore di sviluppo per il turismo e il commercio anche per le aree interne».