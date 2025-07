Catania, entra nel vivo il mercato: i nomi in entrata e in uscita

- Pubblicità -

Da martedì 1 luglio 2025 è partita ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e con il Catania di Mimmo Toscano che vuole rinforzare la rosa per un campionato competitivo per l’obiettivo della promozione diretta in Serie B. Tanti i nomi in lizza per un mercato che si prevede senza particolari colpi di scena, ripartendo dalla base solida dalla scorsa stagione guidata proprio dall’allenatore calabrese.

I nomi in entrata: Varone, Crisetig e Bianchi i nomi caldi a centrocampo

Il mercato dei rossazzurri potrebbe iniziare da un reparto che ha dato non poche difficoltà a livello fisico, visti i numerosi infortuni nel corso della scorsa stagione. Infatti, il DS Ivano Pastore vorrebbe dare a Toscano giocatori che già conoscono i dettami tattici dell’allenatore rossazzurro come Ivan Varone (Ascoli), Lorenzo Crisetig (Padova) e Nicolò Bianchi (Padova). Ma attenzione, a centrocampo non sarà rivoluzione, viste le conferme di Francesco Di Tacchio e Alessandro Quaini (che dovrà scontare 4 giornate di squalifica al rientro in campionato).

E su Sturaro? Secondo il quotidiano “La Sicilia”, con l’ex Juventus ci sono dialoghi in corso per capire se il calciatore vuole smettere e intraprendere il percorso da allenatore o proseguire altrove la sua carriera. Sembrerebbe lontano anche il futuro di De Rose alle falde dell’Etna, con l’Altamura che potrebbe portare in puglia l’ex Palermo e Reggina.

In difesa pochi movimenti ma qualcosa si muove

Uno dei reparti su cui c’è poco da modificare sono porta e difesa. La base solida per una squadra rocciosa è stata già gettata la scorsa stagione con tante conferme come quelle di Andrea Dini, Matteo Di Gennaro, Mario Ierardi o Alessandro Raimo. Già ufficialmente ceduto al Mantova Alessio Castellini (rientrato dal prestito dal Pisa), un altro in procinto di lasciare la Sicilia è Ertjon Gega, ex centrale difensivo della Sampdoria che, secondo La Casa di C, potrebbe accasarsi al Casarano.

In entrata negli ultimi giorni è stato sondato Filippo Berra, giocatore in uscita dal Benevento su cui ci sono sia il Vicenza che il Trapani. Ma sul taccuino di Pastore ci sono altri nomi per rinforzare un reparto molto importante per una squadra che ambisce alla vittoria finale del torneo.

Il rinnovo di Inglese, il futuro di Cicerelli e altri nomi caldi in attacco

C’è tanta attesa a Catania per il rinnovo di Roberto Inglese, con il contratto annuale che è scaduto lunedì 30 giugno 2025. L’attaccante ex Napoli, secondo anche quanto confermato in conferenza stampa da Ivano Pastore, vorrebbe proseguire la sua avventura in rossazzurro anche per la stagione 2025-2026. Una conferma che sarebbe molto importante per il mercato in entrata per l’attacco, poiché verrebbe confermato il miglior attaccante della scorsa stagione.

Altro nome molto caldo è quello di Emmanuele Cicerelli, esterno rientrato da una stagione superlativa in prestito alla Ternana. Il Catania vorrebbe puntarci nuovamente dopo averlo portato in Sicilia nel gennaio 2023. Ma le offerte anche dalla Serie B per il giocatore non mancano, quindi dovrà essere determinante la volontà del calciatore ex Lazio. Sondato anche Tribuzzi dall’Avellino, giocatore in uscita dai biancoverdi neopromossi in Serie B. Non è escluso qualche cavallo di ritorno già allenato da Toscano come Simone Corazza, un attaccante di esperienza per poter spalleggiare Roberto Inglese e l’innesto di un singolo giovane e in rampa di lancio.