Politica, Chinnici (PD Sicilia): “L’audizione di Gaetano Galvagno è stata uno spettacolo imbarazzante”

“Uno spettacolo imbarazzante e un’occasione persa per mettere fine a un modello di gestione delle risorse pubbliche squallido, finalizzato a interessi personalistici ed elettoralistici. Un dispendio inaccettabile di denaro dei cittadini, che meritano trasparenza e rispetto”. Così l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta l’audizione del Presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno.

“Anziché chiarire una volta per tutte le criticità emerse – aggiunge – e dire basta, oggi abbiamo assistito a un teatrino fatto di discorsi evasivi. Si continua così a perpetuare un sistema opaco, dove le istituzioni sembrano al servizio di faccendieri e logiche di potere e non del bene comune”.

“È ora di voltare pagina – conclude Chinnici – e di restituire dignità alla politica, garantendo che ogni euro pubblico sia investito per il futuro della Sicilia, non per alimentare privilegi e consensi elettorali. Continueremo a batterci perché sia fatta piena luce e perché si ponga fine a queste pratiche inaccettabili.

Peraltro, prima della fine della seduta, abbiamo chiesto in aula che il presidente Schifani intervenisse, ma inspiegabilmente ha preferito tacere pur essendo presente per l’intera seduta. Chiederemo che torni a riferire anche lui in aula”.