A Sant’Alfio la XV edizione della sagra “La Ciliegia Gioiello dell’Etna”, dal 4 al 6 luglio

Fervono i preparativi a Sant’Alfio, in provincia di Catania, per la 15esima edizione della sagra “La Ciliegia Gioiello dell’Etna” che si svolgerà il 4, 5 e 6 Luglio 2025.

La Sagra della Ciliegia dell’Etna DOP di Sant’Alfio ha ricevuto, quest’anno il prestigioso marchio “Sagra di Qualità”, riconoscimento conferito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) a quegli eventi che si distinguono per autenticità, valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica. All’interno della manifestazione l’Infiorata, la mostra mercato dei prodotti tipici locali dell’agricoltura, dell’artigianato e della gastronomia. Anche quest’anno tanti i produttori che esporranno le proprie delizie in una vetrina di prestigio nel centro storico con la sua imponente Chiesa Madre e la piazza Duomo dove verranno montati gli stand.

”Attraverso questo evento, giunto alla 15esima edizione, promuoviamo le peculiarità locali, la nostra ciliegia Dop Mastrantoni, la vera protagonista, unica in Italia, per una manifestazione che cresce di anno in anno” afferma il Sindaco di Sant’Alfio Alfio La Spina e invita tutti a partecipare nel fine settimana, con tre giorni, ricchi di spettacolo “per la crescita economica e culturale della nostra comunità”, conclude il primo cittadino.

