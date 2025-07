Ciminiere, Catania guida l’inclusione: aziende e candidati si incontrano al Work Inclusion Recruiting Day

- Pubblicità -

Il Centro per l’Impiego di Catania, al fine di promuovere le pari opportunità, ha introdotto una buona pratica che incrocia con maggiore incisività domanda ed offerta di lavoro, fornendo informazioni, orientamento, formazione e assistenza.

In concreto: le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato sono state invitate a partecipare alle Ciminiere al Work Inclusion Recruiting Day , cioè alla giornata di selezione. Ben 1400 hanno presentato la domanda e 700 sono stati selezionate per affrontare il colloquio con le aziende di Catania e provincia interessate ad assumere, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 68/99, che prevede l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di avere una quota di lavoratori disabili.

Più di 35 aziende hanno messo a disposizione 120 posti di lavoro. Richiesti soprattutto addetti alle vendite, tecnici informatici ed specialisti alla manutenzione di impianti. I candidati, oltre che dal catanese, sono giunti dalle province di Messina, Enna, Siracusa e Ragusa. La loro massiccia adesione alle Ciminiere ha decretato il successo dell’iniziativa messa in campo dal Centro per l’Impiego di Catania, che certamente ripeterà questa buona pratica in avvenire come hanno assicurato il dirigente servizio IX, Sebastiano Mario Guarrera, e Milena Ruffino funzionario direttivo.

Il sindaco metropolitano, Enrico Trantino, ha dichiarato: “Oggi è una giornata che parla di dignità, opportunità e futuro. Il Work Inclusion Recruiting Day rappresenta molto più di un evento di selezione: è la dimostrazione concreta che l’inclusione può e deve diventare una prassi quotidiana, costruita con il contributo congiunto di istituzioni, imprese, servizi e comunità. Il lavoro è una delle forme più alte di espressione della persona, e offrire occasioni reali, non assistenzialismo, significa permettere a ciascuno di mettere a frutto competenze, talenti, esperienze. Quando il territorio si unisce per creare ponti tra chi cerca e chi offre lavoro, si costruisce molto di più di un incontro: si rafforza un tessuto sociale più coeso e più giusto”.

Per segnalare il proprio sostegno ad una iniziativa che è un punto di riferimento importante per chi vuole entrare o rientrare nel mondo del lavoro, erano presenti alle Ciminiere l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Inclusione sociale, Famiglia, Bruno Bruccheri; e il presidente dell’AMTS Salvatore Vittorio.

Il dirigente generale del dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, Ettore Foti, a conclusione dell’incontro ha dichiarato: “L’iniziativa di oggi si inserisce in un percorso più ampio che sta attraversando diverse province siciliane, con l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra chi cerca lavoro e chi lo offre. La tappa di Catania è, ad oggi, la più partecipata: un segnale forte della vitalità del territorio e della necessità di strumenti concreti per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Le aziende presenti dimostrano una chiara volontà di assumere, in particolare personale tecnico, già qualificato o da formare attraverso percorsi specialistici. E questo ci dice che non parliamo solo di occupazione, ma di sviluppo, innovazione, investimento sul capitale umano”.

L’iniziativa gode, tra l’altro, del sostegno del Comune e della Città metropolitana di Catania.