Palermo, in piazzetta Bagnasco, venerdì 4 Luglio, la sorprendente penna di Giovanna Caggegi con il suo ultimo libro “Colpo di scena”

Un insieme di storie che si presenta come uno straordinario connubio tra fatti realmente accaduti e magistrale lavoro creativo.

S’intitola “Colpo di scena” il libro di Giovanna Caggegi, edito da Fuoriasse, che verrà presentato alle 18.30 di venerdì 4 Luglio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autrice sarà Roberto Greco.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Quattordici cronache, rappresentate in disparati momenti del tempo, manifestano le esperienze di persone qualsiasi, tutte unite da un sorprendente colpo di scena. Una rielaborazione del quotidiano: tra la vita di un’attrice quarantenne anelante al successo, tra un paese che sanguina e soffre ancora oggi, tra il ciclope Polifemo reinventatosi marinaio. Ci si perde, in queste pagine, tra le magnifiche descrizioni ed eventi ai quali non potremmo mai aver pensato, riportati infine alla realtà dal lieto fine, dalle tragedie e dalle rivelazioni di questo libro.