Disservizi in vacanza: lo Sportello del turista di Confconsumatori compie 20 anni

Riparte oggi, in occasione del ventesimo anniversario, lo Sportello del turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate. Sarà possibile ricevere informazioni, consulenza e assistenza telefonica, online e anche in presenza – nelle ormai tradizionali sedi tra le province di Catania, Messina e Ragusa – in merito a tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo. Lo Sportello è ormai un punto di riferimento fisso in materia di assistenza ai turisti in estate, ricoprendo anche un ruolo di coordinamento nazionale delle attività svolte dall’associazione in questo settore. Questo è l’indirizzo email dedicato: sportelloturista@confconsumatori.it

DA TENERE A MENTE QUEST’ESTATE

RECESSO ENTRO 5 GIORNI DAI CONTRATTI DI ACQUISTO ONLINE – Esiste un termine purtroppo ancora poco conosciuto dai consumatori: è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali) entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del turismo rispetto a quello di 14 giorni previsto dal Codice del consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, può tranquillamente recedere.

ACQUISTI ONLINE – Le vendite online dei vari servizi turistici (pacchetti turistici, hotel, B&B, case vacanze, biglietti aerei, navali e ferroviari, eccetera) aumentano sempre più e con esse le fregature per i consumatori. Questo inizio di stagione ha già fatto registrare segnalazioni di diversi inadempimenti legati a servizi diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli promessi, richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto, ostruzionismo nel rimborso conseguente a legittimo recesso, dinieghi di annullamento causa malattia. E c’è da augurarsi che non si verifichino casi di truffe con vendite di servizi inesistenti. È opportuno, quindi, ricordare quali sono i diritti del consumatore e le regole che devono osservare i siti: innanzitutto, devono essere ben chiari la società venditrice, i relativi recapiti nonché le caratteristiche essenziali dei servizi offerti. Deve essere indicato il prezzo complessivo da corrispondere, comprensivo di spese accessorie ed eventuali imposte e tasse. Bisogna fare attenzione all’esistenza di alcune clausole vessatorie, che sono comunque nulle. Si tratta in genere di clausole che limitano la responsabilità della società venditrice in caso di danni o inadempimenti, deroga al foro del consumatore, che è quello di residenza dell’acquirente del servizio. E, talvolta, ci si ritrova anche di fronte a penali eccessivamente onerose. Inoltre i venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del servizio, incluso qualunque addebito supplementare e gli acquirenti non dovranno pagare altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima di effettuare l’ordine. Quindi, niente spese e costi nascosti, e la conferma dell’acquisto e del relativo pagamento da parte del consumatore dovrà essere esplicita.

PRINCIPALI TEMI DI ASSISTENZA

PACCHETTI TURISTICI – I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due di questi elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, o riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche online).

VIAGGI AEREI – In caso di cancellazione del volo la compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro. In caso di ritardi sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione. In caso di negato imbarco – compreso l’overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili – al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione. Per i bagagli, in caso di risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata all’Ufficio “Lost and Found” dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo Pir e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

VIAGGI IN TRENO – In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in virtù del Codice del consumo e del Regolamento Comunitario n. 1371/2007.

«Anche il 2025 ci vede impegnati per il ventesimo anno a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze ed illegittime richieste – dichiarano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente dell’associazione e responsabile nazionale Trasporti e turismo – Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Questo importante anniversario ci chiama a una maggiore responsabilità nell’assistenza ai consumatori che hanno diritto di godere a pieno di un periodo di svago e riposo».