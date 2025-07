Cous Cous Fest 2025: Serena Brancale e Fedez i primi nomi del festival a San Vito Lo Capo (TP)

La 28^ edizione della manifestazione si svolgerà dal 19 al 28 settembre a San Vito Lo Capo. Concerti gratuiti in spiaggia e grandi ospiti per un’edizione all’insegna dello slogan “Meet, feel, love”

- Pubblicità -

San Vito Lo Capo. In attesa del palinsesto completo del Cous Cous Live Show, il programma di concerti gratuiti che animeranno le spiagge di San Vito Lo Capo durante il Cous Cous Fest 2025, sono stati svelati i primi due nomi della line-up: Serena Brancale e Fedez.

Mercoledì 24 settembre alle ore 22, Serena Brancale farà tappa a San Vito Lo Capo con il suo “Anema e core tour”, che sta attraversando tutta l’Italia. Dopo aver conquistato il pubblico in Asia, torna in Italia con un tour che unisce sonorità contemporanee e radici mediterranee, nel suo stile inconfondibile. Con 4 album all’attivo e milioni di ascolti, l’artista si è affermata come una delle voci più originali della scena contemporanea musicale italiana: farà ballare il pubblico del festival in una serata imperdibile che vedrà protagoniste le sue hit, tra cui quello che è diventato uno dei tormentoni estivi lanciati a Sanremo, Anema e core.

- Pubblicità -

Giovedì 25 settembre, sempre alle ore 22, toccherà a Fedez. Il rapper milanese salirà per la prima volta sul palco del festival con un live gratuito che si preannuncia esplosivo. Dai successi radiofonici ai palchi più importanti del Paese, fino al recente brano Battito, Fedez porterà in spiaggia uno show coinvolgente e ricco di emozioni. Per chi desidera vivere l’evento da una posizione esclusiva, è possibile acquistare un biglietto per l’Area PIT, situata sotto il palco, su https://www.ticketone.it/event/fedez-palco-spiaggia-20242680/ al costo di 15 € (prevendita inclusa). I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. Il resto della spiaggia, come da tradizione del festival, resterà a ingresso gratuito.

Il Cous Cous Fest 2025 si svolgerà all’insegna dello slogan “Meet, feel, love”, un invito a incontrarsi, emozionarsi e celebrare le culture del mondo. Un’edizione che si preannuncia ancora una volta come una grande festa di sapori, musica e inclusione.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il World Bia cous cous Championship, il il Campionato del mondo di cous cous, che vedrà sfidarsi chef provenienti da ogni angolo del mondo, mentre il primo fine settimana sarà dedicato al Campionato italiano di cous cous Conad, la sfida tra quattro chef professionisti e quattro giovani studenti, selezionati tramite contest, che si confronteranno live sul palco del festival venerdì 19 e sabato 20 settembre.

La 28^ edizione del Cous Cous Fest si svolgerà a San Vito Lo Capo (Trapani) dal 19 al 28 settembre 2025, confermandosi un evento internazionale di riferimento per chi ama la cucina, la musica e i valori della condivisione. Un evento che unisce i popoli attraverso il cibo, le storie e la musica, in una delle cittadine più belle del Mediterraneo.