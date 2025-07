Commercio. Saldi: appuntamento atteso dal 67 per cento dei siciliani. Budget di spesa: 196 euro a persona

- Pubblicità -

I saldi si confermano uno tra gli eventi promozionali più attesi in Sicilia con un’attenzione multicanale che comprende anche le offerte online. Se il 67 per cento degli isolani si dichiara intenzionato a fare acquisti durante la stagione dei saldi – più che nel resto del Paese (62%) – il 59 per cento ammette che esplorerà le offerte sia nei negozi fisici che quelle online e solo dopo sceglierà dove e cosa acquistare.

Il quadro emerge da uno studio Confesercenti-Ipsos che anche quest’anno ha fatto una stima sull’andamento dei saldi alle porte prevedendo un giro di affari nazionale di 3,5 miliardi di euro.

- Pubblicità -

Al Sud e nelle Isole, secondo lo studio, il caro vita si farà sentire di più. Il budget di spesa medio per persona dovrebbe fermarsi a 196 euro, ben sotto la media nazionale di 217,65 euro (con punte di spesa a persona di 241 euro al Nord e 200 euro al Centro). Previsioni che fanno il conto con le difficoltà determinate dall’aumento dell’inflazione e con il più generale quadro occupazionale. Così, quasi 3 intervistati su 10 dicono di voler capire bene la qualità delle offerte prima di fare qualsiasi acquisto; mentre il 2 per cento esclude qualsiasi nuova spesa e c’è chi confessa di avere già acquistato durante i pre-saldi.

Solo il 30 per cento degli intervistati andrà a caccia delle offerte tra il 5 e il 6 luglio, nel weekend di apertura dei saldi, mentre il 38 per cento ha già deciso di concedersi una pausa per lo shopping la settimana successiva, ovvero tra il 7 e l’11 luglio, evitando il fine settimana dedicato al mare e al relax. Il resto farà con calma aspettando il secondo weekend (15%) o un periodo successivo (5%).

In cima ai beni più ricercati si confermano le calzature (55%) e gli articoli di abbigliamento casual (50%) mentre ad acquistare saranno soprattutto le donne. Con un’unica eccezione per due tipologie di articoli: le camicie e l’abbigliamento sportivo.

“I saldi destano sempre attenzione. Più che negli altri anni, quest’anno abbiamo assistito però in Sicilia ad una politica scorretta di saldi anticipati, annunciati anche con vistose vetrofanie. Crediamo sia arrivato il momento, come sosteniamo ormai da anni, di mettere dei correttivi. Martedì incontreremo il ministro Urso a Roma per un Tavolo Moda per parlare di commercializzazione e in questa occasione ribadiremo la richiesta di spostare in avanti la data di avvio dei saldi che adesso parte in piena stagione”, commenta Francesco Musumeci, vicepresidente nazionale di Fismo – Federazione italiana settore moda di Confesercenti.