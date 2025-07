Migranti, la nuova sentenza della Corte Costituzionale conferma: ” i Cpr violano la libertà personale”

- Pubblicità -

L’Associazione Don Bosco 2000 accoglie con attenzione e soddisfazione la sentenza n.96/2025 della Corte Costituzionale, che ha sollevato forti criticità sulla normativa che regola il funzionamento dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), definendola inadeguata e non rispettosa della libertà personale.

La Consulta ha sottolineato che l’attuale disciplina è “del tutto inidonea” a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei Cpr, configurando un vero e proprio “assoggettamento fisico all’altrui potere”, senza una cornice normativa sufficientemente chiara e garantista. Una condizione che, di fatto, trasforma questi centri in luoghi di sospensione dei diritti.

Le parole dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, sono chiare: “È emersa la disumanità dei Cpr in Italia e di quello in Albania, che contrasta con diversi articoli della Costituzione” È l’ennesima sconfessione di una politica che non rispetta la dignità della persona migrante.

Come Associazione Don Bosco 2000, da anni impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione di migranti in Italia e in Africa, non possiamo che condividere questa posizione. Già nei mesi scorsi, il nostro presidente Agostino Sella ha più volte denunciato le criticità legate ai Cpr, evidenziando come questi centri rappresentino un fallimento della politica migratoria, incapace di coniugare sicurezza e rispetto dei diritti umani.

Chiediamo con forza che il legislatore intervenga rapidamente per colmare il vuoto normativo segnalato dalla Corte. È necessario un cambio di passo deciso e non più rinviabile, che superi definitivamente logiche punitive e disumanizzanti.

Il nostro impegno continuerà ad essere quello di costruire percorsi di accoglienza, legalità e inclusione.



Associazione Don Bosco 2000