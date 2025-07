FINC Festival a Enna giovedì e venerdì con grandi artisti della clownerie

- Pubblicità -

La IV edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown propone un cartellone che si dipana dal 27 giugno al 13 luglio tra Giardini Naxos ed Enna, con il sostegno del Ministero della Cultura, dei due Comuni coinvolti e in partenariato con importanti operatori del turismo e associazioni culturali del territorio.

Nato nel 2022 per iniziativa degli artisti Dandy Danno e Diva G – al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi – in pochi anni il festival si è affermato come uno dei progetti più innovativi e ampiamente riconosciuti a livello internazionale nell’ambito della comicità fisica e senza parole.

- Pubblicità -

Dal 9 al 13 luglio 2025 il Festival si svolge a Enna, in stretta e preziosa collaborazione con l’associazione culturale Teatri del Cielo e con l’Amministrazione Comunale.

Tutti i giorni all’Urban Center, si può visitare ad ingresso gratuito la mostra “I clown nel circo”, esposizioneche ripercorre 250 anni di storia grazie a numerose immagini conservate dal CEDAC, il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona.

Dopo la giornata inaugurale di mercoledì con principale protagonista Paolo Nani e il suo storico e pluripremiato “La lettera”, nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 luglio il programma prosegue con grandi maestri della clownerie mondiale, tra i quali Peter Shub e Ugo Sanchez Jr, insieme a busker di grande talento ed esperienza.

Peter Shub, artista statunitense di fama mondiale, è atteso venerdì 11 luglio alle ore 21:30 alla Torre di Federico. Considerato uno dei maestri assoluti della comicità fisica, ha lavorato con il Cirque du Soleil, famosi circhi come Roncalli, Knie e Flic Flac, ha recitato in “Amadeus” di Roman Polanski, è stato premiato con il Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, ha ricevuto il Premio della Giuria al Festival Internazionale di Teatro di Cannes e ed ha partecipato a programmi televisivi in tutto il mondo.

In “Stand Up and Fall Down”, Shub mette in scena una galleria di personaggi che fanno della goffaggine e dell’assurdo la loro forza, alternando momenti di grande risata a situazioni di struggente umanità.

Ugo Sanchez Jr, al secolo Guido Nardin, presenterà il suo spettacolo “Potpourri” venerdì 11 luglio alle ore 18:00 in Piazza Duomo. Formatosi attraverso esperienze e viaggi in Italia e all’estero, ha studiato con Pierre Byland, Claudia Contin, Leo Bassi, Paolo Nani e altri importanti esponenti del teatro fisico. Per oltre 10 anni ha lavorato come clown verde nel famoso “Slava Snowshow”. “Potpourri” è un collage di situazioni, personaggi e atmosfere che spaziano dal grottesco al comico, passando per momenti poetici e surreali. Uno spettacolo vivo, costruito insieme agli spettatori, con i quali Ugo crea un rapporto diretto fin dai primi istanti.

Giovedì 10 luglio si inizia in Piazza Duomo alle ore 18:00 con una eccezionale performance del cinese Cho Kairin. Ultimo di una lunga dinastia familiare di acclamati acrobati, l’artista offre al pubblico una performance che unisce grande tecnica e fortissimo coinvolgimento emotivo, con giochi di equilibrio mozzafiato e di grande precisione, oltre a rappresentazioni ispirate al teatro tradizionale cinese.

Cho Kairin si esibirà anche venerdì alle ore 19:30 in Piazza San Francesco.

Giovedì la programmazione proseguirà alle ore 19:30 in Piazza Umberto I con la comicità irriverente e l’energia travolgente dell’artista Circo Ramingo, al secolo Marco Privitera, e del suo “Stop”, spettacolo di circo contemporaneo, teatro di strada e giocoleria. Tra gag comiche, monociclo acrobatico e giocoleria, l’artista coinvolgerà il pubblico in un crescendo di ritmo, risate e virtuosismo tecnico.

La giornata si concluderà alle ore 21:30 presso la Torre di Federico con lo spettacolo “Circo Palacinca” della compagnia Chien Barbu Mal Rasè, duo di clown attivo dal 2008. Capitan Palacinca e il furbo Jock trascinano il pubblico in un varietà comico e surreale, tra illusionismo, acrobazie, mentalismo e creature esotiche. Un viaggio teatrale ironico e imprevedibile che reinventa la tradizione popolare con lo sguardo disincantato del clown contemporaneo.

Venerdì 11 luglio si inizia alle ore 10:00 all’Urban Center con il talk intitolato “Il grande GROCK”, condotto da Antonio Giarola – presidente del CEDAC – Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi, co-fondatore dell’Accademia d’Arte Circense di Verona e direttore artistico del Salieri Circus Award. Un omaggio all’artista svizzero che ha rivoluzionato il linguaggio comico tra Ottocento e Novecento, ispirando generazioni di artisti e spettatori.

Il programma di sabato 12 e domenica 13 luglio

Tra gli altri attesi protagonisti delle ultime due giornate in programma sabato e domenica ci saranno il duo franco – austriaco Colette Gomette e Anna de Lirium con “THE ONE & The One”, raffinato spettacolo di clown che affronta con ironia e poesia la complessità delle relazioni umane, tra comicità fisica, mimica e temi profondi come amicizia, diversità e solidarietà.

Completeranno il cast di sabato e domenica lo spagnolo Hugo Mirò, l’italiano Circo Ramingo e Riccardo Strano, uno degli artisti di strada siciliani più affermati nel territorio nazionale.

Non mancherà la musica sabato sera con il Nouveau Clown Concert dei Pacha Kama, band palermitana che fonde ritmi sudamericani e atmosfere rituali in una travolgente festa tropicale, tra percussioni, ottoni, costumi colorati e suggestioni amazzoniche.

Ugo Sanchez Jr condurrà la “Scuola di Circo”, due laboratori gratuiti per bambini e famiglie, in programma il 12 luglio a Enna Bassa e il 13 luglio a Enna Alta dalle ore 10:00 alle ore 12:00, un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del clown attraverso il gioco, l’improvvisazione e la scoperta. È necessario prenotarsi con informazioni reperibili sul sito del festival.