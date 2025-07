Incendio Ecomac, esplode la rabbia a Siracusa, il CS di PRC e PCI Siracusa, SI Augusta, Siracusa Ribelle: “Basta veleni, vogliamo vivere”

- Pubblicità -

Esprimiamo indignazione e ferma condanna per l’ennesimo disastro ambientale che colpisce il territorio del polo industriale siracusano, già martoriato da decenni di inquinamento e disattenzione verso la salute pubblica.

Da tre giorni un vasto incendio sta devastando l’impianto di trattamento rifiuti Ecomac di Augusta, lo stesso che già nel 2022 era stato teatro di un rogo che aveva rilasciato diossine, furani e altre sostanze altamente tossiche, ben oltre i limiti stabiliti dall’OMS, con gravi rischi per la salute e per l’ecosistema circostante.

Il fumo nero e denso continua ad alzarsi nell’aria, creando preoccupazione nelle comunità di Augusta, Priolo e Siracusa, che sono state invitate a prendere precauzioni per evitare l’esposizione agli inquinanti.

È inaccettabile compromettere ulteriormente un territorio già tra i più inquinati d’Italia. Per questo chiediamo con urgenza:

🔹 Un’indagine indipendente per accertare le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. Screening sui cittadini? Sui capi d’allenamento e prodotti derivati oltre a coltivazioni?

🔹 La pubblicazione tempestiva dei dati ambientali relativi agli inquinanti rilasciati e alla loro ricaduta su aria, acqua e suolo.

🔹 La costituzione di parte civile dei Sindaci dei Comuni coinvolti in un eventuale processo contro i responsabili di questo disastro ambientale.

🔹 La chiusura immediata dell’impianto Ecomac, in attesa di approfondite verifiche di sicurezza, ambientali e gestionali e la bonifica dello stabilimento e dell’area circostante.

🔹 Un serio piano di bonifiche, messa in sicurezza e riconversione industriale per il polo siracusano, che tuteli la salute, il lavoro dignitoso e la qualità della vita delle comunità che vi risiedono.

STOP AI VELENI. STOP AI MORTI DI CANCRO. STOP ALL’IMPUNITÀ. VOGLIAMO VIVERE.

Le istituzioni e le autorità competenti devono intervenire immediatamente: non è più accettabile sacrificare la salute dei cittadini e il futuro dei nostri figli in nome di logiche industriali che non tengono conto della vita umana e della tutela dell’ambiente.

Partito della Rifondazione Comunista Siracusa

Partito Comunista Italiano Siracusa

Siracusa Ribellle

Sinistra Italiana Circolo di Augusta