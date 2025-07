Catania, il punto sul mercato in entrata: in arrivo Rolfini, Casasola e Pieraccini. Piace Zuccon dell’Atalanta

- Pubblicità -

Entra nel vivo il mercato in entrata del Catania FC. La squadra rossazzurra è al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Mimmo Toscano, che oggi si è ritrovato al Massimino prima del ritiro di Norcia in programma da lunedì 14 luglio. In dirittura di arrivo tre nuovi colpi: Simone Pieraccini, Tiago Casasola e Alex Rolfini. Per il centrocampo piace Zuccon dell’Atalanta.

Il punto sul mercato in entrata del Catania: fatta per Rolfini

Dopo le uscite, ecco i primi movimenti in entrata. Da giorni il Catania ha praticamente chiuso l’arrivo dal Cesena di Simone Pieraccini, difensore classe 2004, pupillo di Mimmo Toscano in bianconero e potenzialmente un titolare. Ma il vero colpo di scena è arrivato nella giornata di ieri. La squadra rossazzurra si è inserita nella trattativa per Tiago Casasola, difensore della Ternana, che stava per firmare con la Salernitana. Il Catania avrebbe offerto delle condizioni economiche migliori e l’argentino ha accettato l’offerta dei rossazzurri.

Secondo Gianluca Di Marzio, è in arrivo anche un attaccante: Alex Rolfini. L’attaccante classe 1996 è attualmente svincolato e in Sicilia ritrova i suoi vecchi compagni di squadra a Vicenza come Kaleb Jimenez, Mario Ierardi e Matteo Stoppa, con cui ha vinto la Coppa Italia Serie C nel 2023 contro la Juventus. Piace anche Federico Zuccon, centrocampista classe 2003, che lo scorso anno ha indossato la maglia della Salernitana in Serie B.

Il ritiro di Norcia

Lunedì la squadra rossazzurra si radunerà a Norcia per svolgere il consueto ritiro pre-campionato. Molto probabile che chi è fuori dal progetto per la stagione 2025/26 non prenderà parte al gruppo squadra già da lunedì, restando a Catania in attesa di una nuova destinazione. Nel video pubblicato nei canali social del Catania si intravedono i rientranti dal prestito Silvestri, Bocic e soprattutto Cicerelli, che a Terni ha trainato con forza la squadra rossoverde al secondo posto e alla finale playoff persa contro il Pescara.