Ragusa, al via le Grestiadi 2025: una settimana di sport, inclusione e crescita per i ragazzi del Grest dei Salesiani della città

Si è aperta con un’esplosione di colori, canti e allegria nei giorni scorsi l’edizione 2025 delle Grestiadi, la settimana sportiva più attesa dai ragazzi del Grest dell’Oratorio Salesiano di Ragusa. Un momento di festa e di forte partecipazione che ha visto protagonisti centinaia di bambini e adolescenti, pronti a mettersi in gioco nel segno della condivisione e dello spirito di squadra.

Le Grestiadi rappresentano il cuore pulsante dell’estate salesiana: un’iniziativa che mette al centro lo sport come strumento educativo, inclusivo e relazionale. Attraverso tornei, giochi e attività motorie, ogni ragazzo e ragazza ha l’opportunità di scoprire sé stesso, fare nuove amicizie e vivere in profondità i valori della solidarietà, del rispetto e del lavoro di squadra.

“Come Salesiani – dichiarano gli organizzatori – promuoviamo uno sport che non si ferma alla competizione, ma diventa occasione per crescere insieme, conoscersi e sentirsi parte di una comunità. Ogni attività è pensata per valorizzare ciascuno, indipendentemente dalle abilità, puntando sul protagonismo giovanile e sulla bellezza dello stare insieme”.

Le attività proseguiranno per tutta la settimana, con un calendario fitto di appuntamenti, fino alla cerimonia finale che vedrà la premiazione delle squadre e la condivisione dei traguardi raggiunti sabato 12 luglio.