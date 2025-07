Palermo, domani al cinema Rouget et Noir il convegno del Pd Sicilia “L’Italia ripudia la guerra” con Cuperlo e Provenzano

- Pubblicità -

Palermo, 11 luglio 2025 – “L’Italia ripudia la guerra. Passi di pace dal Mediterraneo all’Europa” è il titolo del convegno promosso dal Pd Sicilia che si terrà DOMANI (12 luglio), dalle 10, al cinema Rouge et Noir, in piazza Verdi a Palermo.

“Viviamo in un’epoca complicata con conflitti che – dicono il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e la vice segretaria Valentina Chinnici – insanguinano l’Europa e il Medio Oriente. In questo contesto la Sicilia, da sempre terra di pace e di mediazione non può e non deve essere coinvolta, anche logisticamente, in alcun modo nella guerra. Anzi, da qui deve partire il rilancio di una nuova e ampia piattaforma di pace che rivendichi lo stop a tutti i conflitti”.

Previsti gli interventi – oltre che degli stessi Barbagallo e Chinnici – anche di Anna Bucca dell’Arci, del deputato Gianni Cuperlo, di Alfio Mannino, segretario regionale della Cgil e del deputato Peppe Provenzano, responsabile esteri della segreteria nazionale del PD.