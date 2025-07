Solidarietà alla cooperativa Beppe Montana – Libera Terra: “L’incendio a Lentini è un attacco alla legalità, non resteremo in silenzio” 

- Pubblicità -

La CGIL di Catania e lo SPI CGIL Catania esprimono profonda solidarietà e vicinanza alla cooperativa Beppe Montana – Libera Terra, colpita nelle scorse ore da un gravissimo incendio doloso che ha devastato 20 ettari di grano biologico coltivato in contrada Cuccumella, nel territorio di Lentini, su terreni confiscati alla criminalità organizzata.

Quello che è avvenuto non può essere archiviato come un semplice atto vandalico: si tratta di un attacco deliberato e mirato contro un’esperienza virtuosa di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, un progetto che da anni restituisce dignità, lavoro e futuro a un territorio segnato da troppe ferite.



Esprimiamo grande preoccupazione per la crescente serie di episodi intimidatori ai danni della cooperativa – dai furti dei mesi scorsi fino a questo incendio devastante – e chiediamo alle autorità competenti di rafforzare la vigilanza, accelerare le indagini e garantire sicurezza e tutela a chi ogni giorno si impegna nella costruzione di un’alternativa concreta alla cultura mafiosa.

Come CGIL e SPI CGIL Catania abbiamo scelto, non da oggi, di essere al fianco di Libera: proprio su quei terreni organizziamo ogni anno, insieme ai ragazzi e ai pensionati, campi della legalità, momenti di formazione, lavoro agricolo e testimonianza attiva contro ogni forma di sopraffazione mafiosa. Quest’anno ne organizzeremo addirittura cinque, da luglio ad ottobre 2025. Questo incendio non fermerà il nostro impegno.

La mafia teme la partecipazione, la cooperazione e l’organizzazione collettiva. Per questo continueremo a esserci. Non arretreremo.