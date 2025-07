Trasporti, CNA Fita Sicilia: “bloccato il transito adr sull’A18 Lentini-Siracusa, gravi disservizi per le imprese”

- Pubblicità -

Il Presidente Salvatore Ranno e il Coordinatore regionale Giorgio Stracquadanio di CNA FITA Sicilia lanciano un appello alle istituzioni per risolvere con urgenza la chiusura alle merci pericolose (ADR) nelle gallerie dell’autostrada A18 Lentini-Siracusa, un’interdizione ingiustificata che dura da quasi 10 anni e che sta causando gravi disagi a imprese, soccorsi e cittadini.

Negli ultimi mesi, la mancata riapertura del tratto autostradale ha provocato ritardi nei rifornimenti di carburante per Canadair ed elicotteri antincendio, costretti a operare in condizioni di emergenza; maggiore rischio per i trasporti ADR, deviati sulla SS 114, strada più lenta e pericolosa; difficoltà nelle forniture di concimi per l’agricoltura, carburanti per aeroporti (come Catania) e gruppi elettrogeni ospedalieri.

L’autostrada A18 è un asse vitale per la Sicilia orientale. Un collegamento diretto tra il polo petrolchimico di Augusta-Priolo e il porto di Augusta, da cui partono distribuzioni in tutta l’isola. Una via preferenziale per il trasporto di merci essenziali, oggi costrette a percorsi alternativi, con maggiori costi e rischi.

“Quanto ancora dovranno aspettare le imprese e i cittadini?”, chiedono Ranno e Stracquadanio, sollecitando un intervento immediato al Presidente della Regione Siciliana, ai Prefetti di Siracusa e Catania, ai Parlamentari del territorio e agli Amministratori locali.

“Non è accettabile che un problema noto da anni resti irrisolto, creando disservizi per l’economia e la sicurezza pubblica. Non aspettiamo che accada una tragedia: si intervenga subito per ripristinare la percorribilità ADR”.