Catania e Trapani sul tetto del Sicilia Padel Tour 2025, Battuta Palermo in finale

Sport, divertimento e solidarietà. Sono le tre parole chiave che hanno dettato i tempi della terza edizione del Sicilia Padel Tour. Il circuito amatoriale, riservato a giocatori di quarta e quinta fascia, ha visto sfidarsi negli ultimi tre mesi le nove province dell’Isola,regalando ai partecipanti sorrisi, adrenalina e l’accesso al Master finale ospitato dal Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa di Sciacca.

Per il torneo maschile la vittoria è andata a Catania, con la coppia formata da Walter Scarpello e Samuele Aretino. Grazie ad un concentrato di tecnica, strategia e nervi saldi, i catanesi sono riusciti ad avere la meglio su Palermo, rappresentata dallafortissima coppia formata da Daniele Vaccaro e Daniele Giacalone, in un match al cardiopalma terminato con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4.

A trionfare, invece, nel torneo femminile, con una prestazione solida e determinata, Chiara Grillo e Veronica Szima. La coppia trapanese ha superato in finale le palermitane Raffaella Avogadro e Marika Palazzolo, al termine di un match intenso, concluso sulpunteggio di 6-2, 7-6.

«Partecipare a questa terza edizione del Sicilia Padel Tour – ha detto la leggenda del basket internazionale, Gianluca Basile, testimonial dell’edizione 2025 della manifestazione – è stata un’esperienza davvero speciale. Ho giocato le tappe di Catania e Messina con grande piacere, ma quello che mi ha colpito di più è stata l’atmosfera: entusiasmo, professionalità e un forte senso di comunità. Il padel è lo sport del momento, ma qui in Sicilia ha una marcia in più. C’è calore, c’è passione vera. Essere il testimonialdi un progetto giovane ma solido, mi ha reso orgoglioso. Complimenti a tutti, perché portare avanti un’iniziativa del genere, con questa qualità, non è scontato».



«Con circa 500 partecipanti e un livello tecnico sempre più elevato – ha aggiunto il fondatore e direttore del Sicilia Padel Tour, Francesco Russo – questa terza edizione va in archivio segnando un salto di qualità straordinario. Il supporto di partnernazionali e internazionali ci ha permesso di alzare ulteriormente lo standard della manifestazione, confermandola punto di riferimento per il padel in Sicilia e in tutta Italia. Adesso pensiamo già con entusiasmo alla quarta edizione, con una grossa novità a cui stiamo già lavorando: la possibilità di esportare il nostro format in altre regioni italiane, grazie ad un progetto di franchising che sta prendendo sempre più forma».

A impreziosire la manifestazione di quest’anno, il lato solidale. Grazie agli sforzi dell’organizzazione e al successo del circuito, è stato possibile donare mille euro all’associazione Musetti Randagipresieduta da Nunzia Tedona che si dedica con passione alla cura e al benessere degli animali randagi.