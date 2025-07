Catania, lunedì 14 luglio: focus degli Architetti etnei su sostenibilità, PNRR e Criteri Ambientali Minimi

- Pubblicità -

CATANIA – Stazioni appaltanti, professionisti, uffici tecnici e imprese allo stesso tavolo per affrontare in modo proattivo le questioni legate al green e alla sostenibilità, con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi. Un tema che animerà l’incontro del prossimo 14 luglio, a partire dalle ore 9 al Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele II 121), organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia etnea.

La norma relativa ai CAM risale al 2017, con successive modifiche del 2022, riportando alcune criticità applicative ed emerse ancora più evidenti a seguito del DNSH (Do No Significant Harm) del PNRR, che effettua stringenti controlli per verificare che gli interventi realizzati con i fondi europei non arrechino alcun danno significativo all’ambiente. Tra le problematiche riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi la scarsa formazione e informazione delle stazioni appaltanti, il poco aggiornamento per alcuni professionisti e le difficoltà nel collaudo da parte delle imprese, a causa del mancato rispetto di quanto previsto dalla legge. A questi aspetti si aggiunge anche quello economico, che vede la Sicilia come unica regione senza un prezziario adeguato per i lavori pubblici, con il conseguente rischio di contenziosi tra le parti.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali: Alessandro Amaro (presidente dell’OAPPC di Catania), Melania Guarrera (presidente della Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania), Mauro Scaccianoce (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania), Filippo Di Mauro (presidente della Fondazione degli Ingegneri della provincia di Catania), Duilio Alongi (direttore generale del dipartimento tecnico dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità), Giuseppe Galizia (direttore generale Città Metropolitana di Catania), Salvatore Antonio Cannavò (presidente CNA Costruzione Sicilia) e Rosario Fresta (presidente di Ance Catania). A introdurre il tema e moderare l’evento sarà Giuseppe Pulvirenti (consigliere dell’Ufficio Speciale Energia e Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti etneo).

A seguire, spazio agli interventi tecnici, con un “tour” che metterà a confronto la realtà locale con quella del centro e del nord. Relatori saranno Giancarlo Teresi (dirigente Servizio 6 Infrastrutture Marittime e Portuali, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Refellilnte EU Mission: Restore our Ocean and Waters), Fabio Finocchiaro (direttore della Direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali della direzione Lavori Pubblici del Comune di Catania), Nunzia Coppola (coordinatrice della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Criteri Ambientali Minimi dell’OAPPC di Napoli) e Luca Ceschini (manager Assigeco-Lloyd’s Coveholder).

Si proseguirà con la sessione pomeridiana, durante la quale sono previsti gli interventi di Angela Panza (consigliere OAPPC di Milano), Venerando Russo (libero professionista e già capo direttore del Comune di Enna) e il dibattito conclusivo.