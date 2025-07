Premio Internazionale Chimera D’ArgentoXXV Edizione: assegnati i riconoscimenti

- Pubblicità -

La prestigiosa cerimonia del “Premio Internazionale Chimera d’Argento XXV Edizione” dell’Accademia D’Arte Etrusca, presieduta dall’artista Carmen Arena, che ancora una volta si conferma promotrice di manifestazioni di altissimo livello, si è svolta venerdì 11 luglio 2025 presso l’aula magna dell’Università degli studi di Catania, Palazzo Centrale di Piazza Università.

Le Chimere sono state conferite alle eccellenze nel campo della magistratura, delle forze dell’ordine, della medicina, del giornalismo, della cultura, della ricerca scientifica, della musica, del canto e dell’avvocatura.

Il taglio del nastro della cerimonia è stato affidato alla dott.ssa Marisa Scavo, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Catania. Prima donna magistrato a Catania a soli 31 anni, Marisa Scavo ha coordinato il pool sui reati che colpiscono le fasce deboli e il suo sistema investigativo, è diventato punto di riferimento per le procure d’Italia. A Marisa Scavo, già Premio Chimera D’Argento edizione 2024, è andato un Riconoscimento Speciale da parte dell’Accademia quale “ Donna di grande cultura e qualificata professionalità, eccellenza nella Magistratura che ha dedicato la sua vita in favore della Giustizia e della Legalità” .

Parole di apprezzamento e ringraziamento sono state espresse dalla Presidente Carmen Arena per il Magnifico Rettore Prof. Francesco Priolo, per la gentile accoglienza nella prestigiosa Aula Magna dell’Università degli Studi di Catania, per la dott.ssa Marisa Scavo che le è stata vicina con i suoi saggi consigli per la riuscita del Premio, per le coordinatrici e conduttrici della cerimonia Dott.ssa Maria Rita Barba e Avv. Santina Caffo quali eccellenti professioniste e punto di riferimento della serata.

Ancora parole di elogio e ringraziamento, da parte di Carmen Arena per la Dott.ssa Anna Rita Mattaliano, Direttore Presidio Ospedaliero San Marco per la sua grande disponibilità, per il M° Vera Pulvirenti e per la Soprano Rosanna Leonti, per il concerto musicale che hanno tenuto in onore degli illustri premiati, per gli allievi del Conservatorio Musicale Vincenzo Bellini di Catania accompagnati dal Presidente Avv. Carmelo Galati , dal Direttore Prof. Epifanio Comis e dal Prof. Giovanni Anastasio che hanno eseguito l’Inno di Mameli ad apertura della cerimonia e che hanno ricevuto degli attestati di merito.

La dott.ssa Maria Rita Barba, ha ricordato che la scelta della statua della Chimera, poggiata su un piedistallo in pietra lavica basaltica, richiama il simbolo dell’Accademia D’Arte Etrusca ed è ricca di allegoria e significato come il Leone che rappresenta il coraggio e la forza, e, la criniera a forma di sole che indica luce e calore. Quest’anno le custodie delle statuette sono state impreziosite da realizzazioni pittoriche di Carmen Arena.

Il Premio Chimera d’argento, ha affermato l’avv. Santina Caffo, è un riconoscimento internazionale molto ambito che rappresenta l’onorificenza più prestigiosa della città di Catania

considerata come un Oscar conferito alle eccellenze tra le quali spiccano nomi di grande rilievo, di respiro siciliano, italiano e internazionale.

I Premiati del Premio Internazionale Chimera D’Argento Edizione XXV 2025 sono stati:

E. Dott. Carmelo Zuccaro – Procuratore Generale presso la corte d’Appello Catania

Francesco Priolo – Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania

Francesco Mannino – Presidente Tribunale di Catania

Giuseppe Bellassai – Questore di Catania

ssa Maria Carmela Librizzi -già prefetto di Catania

ssa Maria Grazia Vagliasindi già Presidente Corte di Appello di Caltanissetta

AUTORITA MILITARI

Colonello Claudio Papagno Comandante Reparto Operativo Comando Provinciale Carabinieri – Catania

Colonello T. SPEF Diego Serra Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Catania

GIORNALISMO

Antonella Gurrieri

Francesca Aglieri Rinella

MEDICINA

Dott. Salvatore Carammа Dirigente medico di anestesia e rianimazione

Dott. Salvatore Bartolotta- Urologo

-Dott. Salvatore Martino Curatolo Dermatologo

Dott.ssa Barbara Parolini – Oculista

MUSICA

-M° Vito Imperato I Violino di spalla Ente autonomo Regionale Orchestra Vincenzo Bellini di Catania

CANTO

Tenore Filippo Piccolo Docente di canto Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania

RICERCA SCIENTIFICA

Dott. Stefano Branca – Direttore dell’Osservatorio Etneo

Dott. Boris Behncke – Vulcanologo INGV – Catania

RICERCA CULTURALE

Prof.ssa Carmela Pace Presidente Centro Studi Pirandelliani SR

AVVOCATURA

Avvocato Giovanni Magrì – Foro di Enna

Sono stati conferiti Riconoscimenti Speciali

Dott. Epifanio Comis pianista e direttore d’orchestra

Dott. Giacomo Scuderi giornalista.

Ospiti presenti alla cerimonia che hanno preso parte alla premiazione: Dott.ssa Anna Mattaliano, Dott. Carmelo Iacobello, N.D. Rosetta Caruso, Cav. Salvo Narciso, N.D. Lina Fichera, Dott.ssa Rosalba Sgarlata, Prof.ssa Anna Maria De Falco, Dott.ssa Grazia Scavo, Ins. Angela Galatà, Dott.ssa Nelly Ohazuruike, Dir. Enzo Meccia, Prof Angelo Battiato, Agatino Morabito, Carmelo Pellicori.