Alfa incanta Catania: pubblico eterogeneo per il cantautore genovese

CATANIA – Il Summer Tour di Alfa ha fatto tappa anche a Catania: “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” il titolo di un tour che lo sta portando in varie parti d’Italia dove un pubblico eterogeneo lo accoglie con affetto intonando i grandi successi del cantautore genovese. E anche Catania ha cantato insieme ad Alfa che ha suonato i suoi successi come ‘Tante mila volte’, ‘Cin Cin’, ‘Bellissimissima’, ‘Vai!’, ‘A me mi piace’.

Proprio questo brano ha visto insieme ad Alfa la partecipazione straordinaria dell’Orchestra di Fiati “Generoso Risi” di Acireale diretta dal Maestro Carmelo Sapienza.

E poi ancora ‘Sogna ragazzi sogna’ di Vecchioni con cui la cantò nel 2024 al teatro Ariston durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo.Alfa si è concesso al pubblico, con i fan ha parlato e scherzato. E ha contaminato di energia positiva quanti hanno partecipato.

Con più di 586 mila iscritti al canale Youtube e oltre 2 milioni di follower su TikTok, Alfa conta oltre 850 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 290 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto 1 quintuplo disco di platino (“bellissimissima <3”), 1 quadruplo disco di platino (“Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), 7 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”, “il filo rosso”), e 10 dischi d’oro.

Il concerto di Alfa è stato preceduto dall’esibizione del catanese Berna.

La data etnea a Villa Bellini è stata organizzata da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte del cartellone di Catania Summer Fest 2025, la rassegna estiva del Comune di Catania; appuntamento inserito anche nel Wave Summer Music 2025.