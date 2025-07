Dazi USA, Confagricoltura: “il 30% inaccettabile, affossa l’economia di interi paesi. Agire uniti come Europa”

- Pubblicità -

“I dazi al 30% all’Europa annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump vanno oltre ogni più cupa previsione e sono assolutamente inaccettabili. Per l’agricoltura europea, e per quella italiana, sarebbero una condanna che va a colpire non solo il settore primario, ma l’economia di interi Paesi”.

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta la lettera di annuncio dei dazi USA inviata alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.



“Le nostre imprese – aggiunge Giansanti – non potrebbero sopportare un carico di questo tipo, e la questione non riguarda solo la filiera agroalimentare.

Come Europa dobbiamo essere uniti nel negoziato e trovare una soluzione che non affossi l’economia del nostro continente e che non metta in discussione i sistemi produttivi sul tema delle barriere non tariffarie”.