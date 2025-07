Taormina Gold 2025: nella perla siciliana il trionfo delle eccellenze culturali, sociali e scientifiche

- Pubblicità -





Nel suggestivo scenario del Teatro Antico di Taormina, simbolo di arte, memoria e bellezza, domenica 20 luglio 2025 alle ore 20:00 si terrà l’ottava edizione del Premio Taormina Gold, organizzato dalla Mint Communication in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte.

Un appuntamento che nasce con l’intento di celebrare le personalità che, attraverso il proprio lavoro e il proprio talento, hanno contribuito a costruire valore nei campi della cultura, della medicina, della scienza, dell’impresa e del sociale. Un riconoscimento che non si limita a premiare la notorietà, ma che affonda le radici nel merito, nella dedizione quotidiana e nella capacità di generare bellezza, innovazione e responsabilità civile.

A condurre la serata, patrocinata della Regione Siciliana e dall’ARS, saranno Patrizia Pellegrino e Ruggero Sardo, affiancati dalla madrina Guia Jelo, attrice di lungo corso e profonda sensibilità artistica. I premiati alla carriera di questa edizione rappresentano alcune tra le figure più significative del panorama nazionale.

Premio per la carriera in Medicina, andrà al Dott. Elia Diaco, angiologo, per la sua attività clinica e scientifica nel campo della medicina vascolare, per la sua continua e costante dedizione alla ricerca di tecniche all’avanguardia e innovative; al Prof. Paolo Scollo, Magnifico Rettore dell’Università Kore di Enna e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Cannizzaro, autore di studi pionieristici sulla qualità della vita delle pazienti oncologiche e punto di riferimento nella ginecologia oncologica italiana; al Dott. Roberto Fronte, esperto di tricologia e biotecnologie molecolari, protagonista di un percorso professionale in costante dialogo tra scienza e impresa.

Per l’imprenditoria e lo sviluppo del territorio, riceverà il premio il Dott. Mario Zappalà, amministratore delegato della Marina di Riposto – Porto dell’Etna, per il suo contributo alla crescita sostenibile e all’innovazione dell’economia locale.

Il Premio alla Carriera come eccellente attrice a Vanessa Gravina, recentemente protagonista nella fiction “Il paradiso delle signore” per il suo percorso artistico, televisivo, teatrale e cinematografico coerente e di grande eleganza interpretativa.

Il Premio alla Carriera alla ballerina e showgirl Lorenza Mario, interprete carismatica della scena teatrale. E poi ancora all’ attore comico Massimo Spata, che ha saputo unire leggerezza e intelligenza narrativa in ogni sua performance.

Spazio anche all’arte e alla moda, con il riconoscimento al celebre stilista Gianni Molaro, le cui creazioni hanno vestito la couture internazionale; all’artista Giuseppe Fata, autore di visionarie sculture da indossare che uniscono avanguardia e teatralità. Al corpo di ballo della Punto Danza A.S.D., diretto da Marianna Tomagra.

Ad occuparsi del supporto logistico e organizzativo dello spettacolo e la produzione, la

G.A.R. eventi di Gianna Azzaro.

«Il Premio Taormina Gold nasce dal desiderio di accendere i riflettori su quelle eccellenze che, spesso lontano dai clamori mediatici, si dedicano con competenza, passione e visione al bene comune – dichiara Gianna Azzaro –. In un tempo in cui l’effimero sembra prevalere, noi scegliamo di dare voce alla sostanza. Celebrare chi innova, crea, cura e ispira significa restituire centralità al merito, all’etica, alla forza silenziosa di chi lavora ogni giorno per costruire una società migliore».

Nel corso della serata le assistenti di palco indosseranno le creazioni firmate Andrea Di Stefano.

Ospite della serata la prof.ssa Laura Mercurio, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ideatrice di un progetto eco-organico sull’arte del riciclo. Un dialogo tra moda, arte e sostenibilità che restituisce senso e forma alla contemporaneità.

Ospiti per il trucco la VenusAccademi e per il parrucco Antonio Giuffrida.

Tra i partner della serata figurano il Rotary Club Valverde Terra dei Ciclopi, club capofila rappresentato dal presidente Carmelo Coniglione. Club partner Catania Bellini, Catania Ovest, Catania Sud, Passport Mediterranee. Ed ancora l’associazione A.M.M.I. Donne per la Salute-sezione Catania, l’Accademia di Belle Arti di Catania, l’ArcheoClub di Italia e l’associazione Triskele.

Il Premio Taormina Gold conferma così la propria vocazione culturale e civile: raccontare l’Italia che costruisce e custodisce valore, dare merito a chi si spende per gli altri, fare della bellezza un segno tangibile di futuro.

Il premio, che quest’anno assume la forma simbolica di una stella in vetro, intende rappresentare la luce che attraversa il buio e indica la strada, un richiamo alla speranza, alla visione, al potere trasformativo della cultura in un momento storico complesso.

Per partecipare allo spettacolo nella sezione cavea bisogna registrarsi nel sito del Premio Taormina Gold https://premiotaorminagold2025.eventbrite.it Scaricare il coupon e mostrarlo all’ingresso.