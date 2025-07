GIPSY KINGS in concerto al Teatro Antico di Taormina: unica data italiana del tour mondiale

- Pubblicità -

Sarà Taormina ad accogliere l’unica data italiana di “Nací gitano”, il nuovo tour mondiale dei GIPSY KINGS. Il supergruppo capitanato da André Reyes si esibirà venerdì 8 agosto 2025 ore 21.00 sul prestigioso palco del Teatro Antico. Una grande occasione internazionale per ascoltare dal vivo quella che è ritenuta fra le migliori live band della rumba flamenca. Uno show, vibrante di emozioni, firmato Patagonia Pictures. Biglietti disponibili su Ticketone.

Nella cornice mozzafiato della perla del Mediterraneo, un appuntamento imperdibile che promette di essere una travolgente carica di vita. On stage tutta l’energia deiGIPSY KINGS con le intramontabili hits di un repertorio senza tempo che ha conquistato intere generazioni.Dall’appassionata reinterpretazione di “One love”, incisa insieme a Ziggy Marley, alla versione spagnola di “You’ve got a friend in me”, per la colonna sonora originale di “Toy story 3” della Disney-Pixar. Dall’adattamento di “Hotel California” degli Eagles, inserita all’interno del film “Il grande Lebowski”, all’omaggio tutto tricolore a Domenico Modugno con “Volare”. E non potranno mancare “Djobi, djoba”, “Bamboléo”, “Baila me”… Una full immersion gipsy per la festa in musica più entusiasmante dell’estate.

«Siamo pronti ad attraversare continenti, lingue e cuori.»ha dichiarato André Reyes «Ovunque suoni una chitarra gitana, ci sarà una notte magica. Ovunque ci sia un fuoco nell’anima, noi saremo lì. Ovunque andiamo, la festa va con nosotros»

GIPSY KINGS by André Reyes in concerto a Taormina. Venerdì 8 agosto 2025 ore 21.00, presso il Teatro Antico. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/artist/gipsy-kings/?affiliate=IGA) e nei punti vendita ad esso collegati.