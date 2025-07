Maratona del Dono Fidas: una corsa contro l’emergenza sangue estiva. Appuntamento il 25 luglio

- Pubblicità -

Nonostante i dati in crescita della donazione di sangue e plasma registrati in Sicilia in questi ultimi anni, è notorio come ancora nel periodo estivo, purtroppo, il numero delle donazioni risulta insufficiente a soddisfare le richieste trasfusionali che provengono dai reparti ospedalieri, e ciò determinando, come nel caso di Palermo, Catania e Messina dell’estate scorsa, uno stato di gravissima emergenza a danno dei pazienti, soprattutto di quelli, come i talassemici che abbisogno di periodiche trasfusioni.

Nello spirito di attenzione ed impegno che da sempre caratterizzano l’operato della Fidas e nell’ottica di contribuire in maniera significativa ad evitare, o almeno limitare, le nefaste conseguenze di carenza di sangue che regolarmente si registrano nel periodo estivo, la Fidas Sicilia ha inteso programmare ed organizzare per giorno Venerdi 25 luglio 2025 una iniziativa denominata la “Maratona del Dono Fidas”.

Tale evento, unico nel suo genere in Sicilia, vedrà in simultanea l’apertura straordinaria e continuativa per 12 ore, dalle ore 8,00 alle 20,00, delle Unità di Raccolta associative, fisse e mobili, e dei Centri Raccolta a cui afferiscono le associazioni federate Fidas, con l’impegno, appunto, di ogni singola federata a promuovere e favorire la donazione di sangue dei propri donatori periodici, oltre che di promozione nei vari territori interessati dalla presenza Fidas. Un unico, grande evento all’insegna della solidarietà e del dono che interesserà le provincie di Catania, Messina, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo e Trapani, ed in particolare i territori di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Nicolosi, Paternò, Milazzo, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Piazza Armerina, Agrigento, Termini Imerese, Palermo e Alcamo.

E’ indubbio che la buona riuscita della iniziativa e il raggiungimento di un considerevole numero di sacche di sangue, utile a contribuire al soddisfacimento delle esigenze trasfusionali del periodo estivo (agosto/ settembre), passa e si basa, oltre che sull’impegno promozionale ed organizzativo delle associazioni, anche e soprattutto dalla condivisione e collaborazione attuativa del progetto, già assicurata da parte dei Servizi Trasfusionali di riferimento, a cui è stato richiesto e demandato il supporto organizzativo e sanitario per tutta la durata della attività di raccolta.

L’importanza e il valore della iniziativa Fidas, quale occasione tra l’altro di proficua collaborazione tra i vari attori del sistema sangue in Sicilia, è stata anche riconosciuta e apprezzata dalle istituzioni sanitarie regionali ed in particolare dal Centro Regionale Sangue e dalla Direzione del DASOE – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale alla Salute attraverso la concessione del Patrocinio Gratuito.

Ulteriori dettagli nella locandina del dono: