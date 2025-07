Catania, prosegue il ritiro pre-campionato a Norcia: il punto su mercato e ultime novità

- Pubblicità -

Sono giornate intense di lavoro in casa Catania al ritiro pre-campionato di Norcia (PG) che durerà fino al 2 agosto. La squadra di Mimmo Toscano ha accolto i nuovi acquisti al “Micheli”, in modo da poter già lavorare tutti insieme fin dal primo giorno di ritiro. Il punto sui convocati, sul mercato e sul nuovo staff tecnico.

Catania, i giocatori convocati per il ritiro di Norcia da Toscano

Tra i convocati per il ritiro pre-campionato di Norcia ci sono quattro portieri con tre conferme come Dini, Bethers, Butano e il giovane Bottaro dall’u19 rossazzurra. In difesa convocati Allegretto, Celli, Di Gennaro, Ierardi, Pieraccini e Silvestri. A centrocampo presenti Di Tacchio, Casasola, Donnarumma, Lunetta, Raimo, Jimenez, Luperini e Quaini. Assente per motivi di riatletizzazione Giulio Frisenna, rimasto in sede. In avanti, Toscano per il ritiro può contare su Stoppa, D’Andrea, Bocic, Rolfini, Cicerelli e Chiarella.

Sono esclusi dal ritiro pre-campionato Montalto, Marsura, Tello, Costantino (vicinissimo al Chievo Verona), e De Rose. Invece, una delle notizie più importanti delle ultime ore è l’addio al calcio giocato di Stefano Sturaro. Infatti, l’ex Juventus ha deciso di intraprendere un nuovo percorso in rossazzurro nelle vesti di allenatore di una delle squadre del vivaio del Catania. In questi giorni è presente a Norcia insieme a Marco Biagianti per osservare il lavoro di Toscano con la prima squadra.

Lo staff tecnico

Presentato anche lo staff tecnico per la stagione 2025/2026 che accompagnerà Domenico Toscano nell’arco della stagione. Tra i nomi spicca quello di Ivan Moschella, nuovo collaboratore tecnico del Catania che in passato ha collaborato con Ivan Juric con Roma e Torino. Ecco lo staff:

Allenatore – Responsabile Tecnico : Domenico Toscano

: Domenico Toscano Allenatore in seconda : Michele Napoli

: Michele Napoli Collaboratore tecnico : Ivan Moschella

: Ivan Moschella Allenatore dei portieri : Antonello Degiorgi

: Antonello Degiorgi Responsabile della preparazione atletica : Andrea Nocera

: Andrea Nocera Collaboratore : Davide Gianninò

: Davide Gianninò Recupero degli atleti infortunati : Domenico Castello

: Domenico Castello Match analyst: Gennaro Bruno.

Il mercato del Catania: si lavora in entrata

Il Catania è al lavoro anche sul fronte calciomercato con il DS Ivano Pastore al lavoro per rinforzare la rosa. Fatta per Francesco Forte, l’attaccante ex Ascoli che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ma non è affatto escluso che i rossazzurri possano ancora operare in entrata in avanti con una terza punta per dare a Toscano valide alternative per l’intero del campionato.

A centrocampo tra i nomi sempre caldi c’è quello di Andrea Vallocchia della Ternana e occhio a Salvatore Aloi. Smentite le voci per Leonardo Mancuso, attaccante del Mantova, e piace sempre Zuccon dell’Atalanta U23. Però, il mercato è ancora molto lungo e i nomi a sorpresa potrebbero non mancare.

In uscita c’è da risolvere la situazione dei calciatori attualmente fuori dal progetto. La via potrebbe essere quella della risoluzione contrattuale come con i contratti di Anastasio e Guglielmotti. Fari puntati anche su Kaleb Jimenez, su cui l’Avellino neopromosso in Serie B avrebbe messo gli occhi, ma l’eventuale partenza del dieci rossazzurro potrebbe avvenire solo in caso di arrivo di un altro trequartista.