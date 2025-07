Consiglio comunale di Catania: oggi pomeriggio alle 16.00 previsto Question Time con dieci interrogazioni 

- Pubblicità -

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina in aula consiliare per oggi, giovedì 17 luglio alle ore 16, per il Question Time.

L’ordine del giorno prevede dieci interrogazioni, afferenti a varie direzioni comunali, presentate da diversi consiglieri:

- Pubblicità -

“Problematiche riguardanti l’originaria struttura del parcheggio Fontanarossa” (Direzione Lavori Pubblici), a firma del consigliere Giovanni Curia e del gruppo consiliare “Trantino Sindaco”;

“Mantenimento della Concessione nell’Area della Spiaggia Libera N.1 e chiarimenti sulle cifre dovute al comune all’Autorità di Sistema Portuale” (Direzione Ecologia e Ambiente), a firma dei consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio;

“Monitoraggio ANAC relativo alla variante del Lotto Centro e sull’efficacia dei controlli sull’esecuzione del servizio rifiuti nei tre lotti dell’ ARO Città di Catania”(Direzione Ecologia e Ambiente), consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio;

“Evasione tassa sui rifiuti (TARI)” (Direzione Ragioneria generale), consigliere Maurizio Caserta;

“Riqualificazione mercati rionali di Picanello e di via Belfiore/Zuccarelli (Direzioni Patrimonio, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni), consigliere Maurizio Caserta;

“Mancanza di stalli riservati ai residenti nel centro storico di Catania, in particolare nelle aree interessate dalla movida notturna” (Direzione Comando di Polizia Municipale), consigliere Maurizio Caserta;

“Edificio ad angolo tra le vie Cifali e Franchetti – Valore testimoniale e tutela urbanistica” (Direzione Urbanistica), consigliere Maurizio Caserta;

“Grave carenza di personale presso la Direzione Affari Legali” (Direzione Risorse umane e Personale), consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio;

“Impossibilità di esercizio di voto a Catanesi fuori a causa del mancato recapito del materiale elettorale” (Direzione Decentramento e Servizi demografici), consigliere Damien Bonaccorsi;

“Mancata attuazione degli interventi per la sicurezza stradale in via Passo Gravina approvati dalla 3° Commissione Consiliare e dall’UTU” (Direzione Comando di Polizia Municipale), consiglieri Maurizio Caserta e Paola Parisi.