Il Gruppo Tigano – Antofin: un’eccellenza sanitaria integrata al servizio della Sicilia

- Pubblicità -

Il Gruppo Tigano – Antofin si conferma protagonista nel panorama sanitario regionale siciliano, con un’organizzazione solida e una rete articolata che conta complessivamente circa mille addetti, tra personale sanitario, parasanitario, tecnico, convenzionato e dipendente.

Il cuore pulsante dell’attività del Gruppo è rappresentato da cinque strutture per acuti dislocate strategicamente nelle città di Trapani, Palermo, Messina, Catania e Siracusa. Questi presidi coprono la gran parte delle specialità mediche e chirurgiche, con un orientamento prevalente verso l’area chirurgica ed in particolare la neurochirurgia, la chirurgia generale, l’ortopedia, la chirurgia plastica e maxillo-facciale.

Le strutture operano in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, contribuendo in modo significativo alla gestione della domanda non coperta dai pronto soccorso dell’isola. A supporto delle attività cliniche, sono impiegate tecnologie avanzate come la Tac intraoperatoria per la neurochirurgia, i navigatori per interventi di alta precisione ortopedica e il robot Da Vinci, impiegato per la chirurgia robotica mini-invasiva.

- Pubblicità -

Il Gruppo è attivamente impegnato anche nell’ambito residenziale e semiresidenziale. Dispone di numerose CTA (Comunità Terapeutiche Assistite) distribuite su tutto il territorio regionale, comprese le province più interne come Enna, offrendo un importante contributo alla gestione e al trattamento del paziente psichiatrico.

Di particolare rilevanza è l’impegno nella riabilitazione e nella lungodegenza, con un numero significativo di posti letto dedicati nei presidi di Siracusa, Catania e Palermo. Alcune strutture, come la Sant’Agata di Catania, sono dotate di palestre altamente tecnologiche che rappresentano un punto di riferimento per la riabilitazione intensiva.

Il Gruppo è inoltre presente con diverse RSA sul territorio, garantendo assistenza e cura alla popolazione anziana e fragile, inclusi i pazienti con Alzheimer. Tra i progetti più innovativi, si segnala il presidio di Leonforte, denominato “La Resilienza”, unico in Sicilia a occuparsi della doppia diagnosi, ovvero la coesistenza di patologie psichiatriche e dipendenze. Questa struttura rappresenta un modello d’intervento multidisciplinare che integra terapie psichiatriche, psicoterapiche e farmacologiche, assecondando un indirizzo tracciato dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Il Gruppo Tigano – Antofin si distingue così per un’offerta sanitaria completa, innovativa e diffusa capillarmente, ponendosi come punto di riferimento per la salute dei cittadini siciliani.