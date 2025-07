Consumatori Illuminati: nuovo incontro a Palermo per parlare di energia e risparmio

- Pubblicità -

Dopo un primo incontro a Castelvetrano, il 4 luglio, e un altro a Ragusa, l’11 luglio, il progetto Consumatori Illuminati prosegue con un nuovo appuntamento, questa volta a Palermo il 21 luglio, alle ore 15:30, nella sede di Federconsumatori Sicilia in via Ercole Bernabei 22.

All’incontro Palermitano sarà possibile ascoltare i contributi di Simone Greco, responsabile dello sportello Federconsumatori di Via Bevignani a Palermo, Michele Scarlata, vice presidente regionale di Federconsumatori Sicilia, Francesco Cappello, esperto di gestione dell’energia con un passato professionale all’ENEA, Maria Concetta Balistreri, Segretaria SPI Sicilia, Antonio Coraci, del dipartimento R.S.I. e Sostenibilità di FISAC Sicilia, Alfio Mannino, segretario CGIL Sicilia. Chiuderà l’incontro il vice presidente nazionale di Federconsumatori, Fabrizio Ghidini.

Anche a Palermo Federconsumatori parlerà di energia a tutto tondo: dalle bollette ai modi per risparmiare, dai diritti dei consumatori all’impatto dei consumi sull’ambiente e il clima. “Consumatori Illuminati – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – è un progetto molto importante di Federconsumatori a livello nazionale: fare informazione ed educazione sull’energia, infatti, è uno dei temi principali della nostra associazione. Nessuno può fare a meno di consumare energia, ma tutti dovremmo imparare a consumarla meglio”.

Consumatori Illuminati è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’avviso n. 2/2003 e realizzato da Federconsumatori nazionale in partenariato con Adusbef, NEXT – Nuova Economia per Tutti, Federconsumatori Abruzzo, Federconsumatori Emilia Romagna, Federconsumatori Gorizia, Federconsumatori Lombardia, Federconsumatori Marche, Federconsumatori Piemonte, Federconsumatori della Sardegna, Federconsumatori Sicilia, Federconsumatori Utenti Toscana, Federconsumatori regione Veneto.