Edilizia catanese, crescono operai e massa salariale

- Pubblicità -

I numeri di Cassa Edile A.M.I.Ca. certificano la salute del comparto

- Pubblicità -

Quasi 10 milioni di euro di Gratifica natalizia (GNF), oltre 6oo mila euro di premialità per le imprese virtuose e, in generale, un comparto vivace, che fa registrare segni positivi in netta controtendenza con il resto dell’Isola e del Paese.

Trainata dai lavori pubblici, l’edilizia catanese cresce, in termini di personale impiegato nei numerosi cantieri aperti in città e in provincia, ma anche di massa salariale accumulata. Lo certificano i numeri della Cassa Edile A.M.I.Ca. di Catania che, come ogni anno, nel mese di luglio, oltre a erogare le gratifiche natalizie e ferie maturate, diffonde i numeri relativi al primo semestre dell’anno, in termini di personale impiegato, andamento delle imprese attive e accantonamento della massa salariale.

Nel dettaglio, ammonta a 9.884.311,66 euro il totale delle Gratifiche natalizie e ferie erogate per 10.997 operai mentre ammonta a 643.105,94 euro il totale erogato come premialità a 480 imprese virtuose.

Restando sui numeri, il buono stato di salute dell’edilizia etnea è certificato anche dall’aumento della massa salariale che, in riferimento al semestre ottobre 2024 – marzo 2025, è cresciuta del 3,14%, in netta controtendenza rispetto alle statistiche nazionali, passando da 74.144.529 euro a 76.474.527. Crescita che si ripete e aumenta se si guarda il totale degli operai attivi impiegati nei cantieri, passati da 11.465 a 12.007 (+4,73%).

Soddisfatto il presidente di Cassa edile A.M.I.Ca., Carmelo Belfiore. “I numeri ci dicono che non solo il comparto edilizio gode di un buono stato di salute, grazie soprattutto ai numerosi cantieri del Pnrr e per le Grandi opere – afferma – ma che ci sono ancora margini di crescita. La nostra missione, come ente che eroga prestazioni ad imprese ed operai, è sempre quella di migliorare ed efficientare i servizi ai nostri utenti, che sono le imprese e i lavoratori, cercando di migliorare le prestazioni degli uffici e facilitare l’accesso ai nostri servizi, implementando le piattaforme telematiche. A questo proposito, stiamo per mettere in rete il nuovo sito e una nuova piattaforma per poter erogare le prestazioni online”.

Progressi che non si fermano qua. “La prossima sfida – prosegue Belfiore – come già anticipato, sarà la modifica della pianta organica per rafforzare il personale sempre nell’ottica dell’efficientamento dei servizi, e iniziare i lavori per una nuova sede”.

“Da ottobre 2024 a marzo 2025 sono aumentati sia i servizi che le prestazioni in favore degli operai – commenta il vicepresidente della Cassa Edile A.M.I.Ca., Vincenzo Cubito. Si auspica una crescita ulteriore della massa salari, oltre che quella degli addetti, indicatore fondamentale per ridurre il lavoro nero, purtroppo ancora presente in provincia”.