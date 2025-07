Palermo, Strage di via D’Amelio: sabato 19 luglio la tradizionale Fiaccolata di commemorazione

- Pubblicità -

Nel 33° anniversario della strage di via D’Amelio si rinnova la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta con la tradizionale Fiaccolata che si terrà mercoledì 19 luglio a Palermo. L’iniziativa è promossa da “Comunità ‘92”, coordinamento che unisce diverse generazioni di giovani di destra ideatori della manifestazione 29 anni fa, e “Forum XIX Luglio” cartello apartitico che raggruppa trasversalmente enti locali e associazioni.

Il concentramento è previsto per le ore 20:30 a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). La Fiaccolata attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. Come ogni anno sarà un corteo silenzioso, senza comizi finali né passerelle, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino.

Quest’anno la Fiaccolata giunge alla sua 29° edizione confermandosi la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia, capace negli anni di aggregare trasversalmente migliaia di siciliani (e tanti altri cittadini di altre regioni) nonostante sia stata ideata, nel 1996, dal movimento giovanile di Alleanza Nazionale.

Prevista un’ampia partecipazione da tutta la Sicilia grazie all’adesione di oltre cinquanta sigle tra associazioni, movimenti e Comuni siciliani.