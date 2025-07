Sant’Agata, icone Agatine di arte contemporanea per riqualificare aree a rischio degrado

- Pubblicità -

Lunedì 21 luglio alle ore 10,30 in Piazza Mazzini, angolo via Auteri, su iniziativa del Comitato dei Festeggiamenti Agatini, il presidente dell’Associazione Basaltika Oriana Tabacco, alla presenza del sindaco di Catania Enrico e del presidente del Comitato Festa Sant’Agata Carmelo Grasso, darà il via all’affissione dei manifesti icònA Agata, realizzati da nove artisti siciliani di respiro internazionale, chiamati da Basaltika, a sostegno della campagna di sensibilizzazione CATANIA È CASA, lanciata lo scorso anno dal Comune di Catania.

Gli artisti che con la loro specifica cifra stilistica hanno tracciato l’immagine iconica del busto reliquiario di Sant’Agata sono: Giovanna Brogna Sonnino, Giorgio Distefano, Alice Grassi, Giuseppe Livio, Santo Pappalardo, Maurizio Pometti, Cetty Previtera, Filippa Santangelo, Alice Valenti invitati dall’associazione culturale Basaltika a dare un contributo artistico per attirare il rispetto del decoro urbano, anche in luoghi a rischio degrado.

Ogni opera impaginata graficamente con i colori della città di Catania, verrà trasformata in edicola votiva contemporanea in 18 punti diversi della città, anche laddove si sono verificati conferimenti irregolari di rifiuti. I siti individuati sono stati selezionati e coordinati dal comitato scientifico di Basaltika presieduto da Oriana Tabacco, coadiuvato dalle autrici contemporanee Samantha Torrisi e Carmen Cardillo.