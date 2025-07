”Wonderwave”: un’onda di solidarietà del mondo dell’impresa catanese a favore di “Wonderlad”

- Pubblicità -

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania promuove una festa d’estate all’insegna della beneficenza e della solidarietà.

Impegno nel territorio e coinvolgimento sociale sono stati al centro dell’iniziativa che si è tenuta lo scorso 18 luglio, promossa dalle Donne Imprenditrici di Confindustria Catania presso la sede della LAD Onlus. Questa realtà è da sempre impegnata nel migliorare la qualità della vita dei bambini malati oncologici e delle loro famiglie. In questa occasione, imprenditori, autorità e opinion leader della nostra città hanno lanciato un messaggio comune: WonderWAVE, un’energia contagiosa, un’onda di positività, un impegno concreto verso il bene e la solidarietà, destinato a crescere e proseguire nel tempo. Come ha dichiarato la Presidente Monica Luca in apertura dell’evento: “L’onda della solidarietà torna sempre indietro. Fare del bene fa stare bene. L’imprenditoria può e deve essere un punto di riferimento non solo economico, ma anche di grande impegno sociale per il territorio”. L’iniziativa ha infatti coinvolto il mondo produttivo in una raccolta fondi concreta e partecipata. Una causa che ha ricevuto il sostegno convinto di numerose realtà imprenditoriali del territorio, attente e sensibili al valore della responsabilità sociale.

LAD Onlus WonderLad, animata dalla fondatrice e presidente Cinzia Favara Scacco insieme a Emilio Randazzo, offre con grande dedizione e alta professionalità sostegno a chi vive momenti di profonda fragilità. Garantisce assistenza a 360° alle famiglie che, per curare i propri bambini, sono costrette a lasciare le loro case e i loro affetti anche per lunghi periodi.

A garantire il successo della serata sono stati numerosi imprenditori e privati cittadini, tra le migliori espressioni della nostra comunità, insieme a Confindustria Catania e alla sua presidente Maria Cristina Busi, sempre presente e attiva in queste iniziative.

Tra le realtà coinvolte: Acido Lattico, Agea, Agoraa, AlCantara, Centocinquanta, Condorelli, Coseap, Dolfin, FIAP Sicilia, Formaitalia, Gruppo Acies, Gruppo Strazzeri, Hering, Indico, Isola, Jeko, LAD Onlus, MAD, Mas Communication, Metaconsulting, Myes, Nexus Laboratori, Parmalat, Polisplend, QdS, Samisud, Sibeg Coca-Cola, Sibat Tomarchio, Sicilenergia, Siciliapolis, Sikelia Ceuticals, Sole, Terre di Vendicari, Vivatis Farma.

Una partecipazione ampia e convinta, che ha rafforzato l’obiettivo dell’iniziativa: costruire una rete virtuosa tra impresa e solidarietà, capace di generare un impatto reale e duraturo sul territorio.