Il Mechané Festival torna con la sua IV edizione tra cultura, musica e identità popolare

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna a Belpasso il Mechané Festival, in programma dal 24 luglio al 6 agosto 2025, con un cartellone ricco di appuntamenti tra arte, musica, teatro, tradizione e memoria collettiva.

Promosso dalla Fondazione Carri di Santa Lucia e dalla Pro Loco di Belpasso, con la direzione artistica di Gianni De Luca, il festival è patrocinato dal Comune di Belpasso, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

«Il Festival Mechané rappresenta un’opportunità preziosa per raccontare la nostra identità, rafforzare i legami che ci uniscono e promuovere la crescita artistica, culturale e sociale», afferma il sindaco Carlo Caputo.

In un tempo in cui i territori sono chiamati a rinnovare la propria immagine attraverso linguaggi culturali autentici e contemporanei, il Mechané Festival rappresenta una visione chiara e coraggiosa. Valorizzare la memoria collettiva e il patrimonio immateriale non significa solo celebrare il passato, ma attivare processi di cambiamento, formazione e partecipazione, soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni.

«Questa edizione è una scommessa voluta per portare i nostri Carri e le nostre tradizioni a un pubblico estivo, diverso da quello di dicembre. Ringrazio la Fondazione per la fiducia», dichiara il direttore artistico Gianni De Luca.

Il festival si apre giovedì 24 luglio all’Arena Caudullo con l’inaugurazione della mostra dei disegni dei bambini palestinesi HeArt of Gaza e della mostra di pittura Un segno dell’arte, a cura della Pro Loco Belpasso APS. La serata proseguirà con il concerto inaugurale dell’Orchestra popolare del Mechané Festival, tra canti e musiche della tradizione siciliana e mediterranea.

«La serata iniziale ha un significato profondo e simbolico, ma tutta la programmazione punta a far dialogare tradizione e contemporaneità», sottolinea Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di S. Lucia.

Venerdì 25 luglio, nel Cortile Russo Giusti, andrà in scena lo spettacolo teatrale Efesto – cascu da’ celi, scritto e diretto da Salvo Drago, con la musica dal vivo di Fabio Abate.

Sabato 26 luglio, al Giardino Martoglio e in Villa Comunale, si terrà lo Spettacolo tra i Carri di S. Lucia dei Quartieri Purgatorio e S. Rocco, uno degli appuntamenti più attesi e identitari del festival.

Lunedì 28 luglio, al Cortile Russo Giusti, la presentazione del libro Il seppellimento di S. Lucia del Caravaggio, di Francesca Saraceno che dialogherà insieme alla giornalista Chiara Lucia Germenà.

Martedì 29 luglio, ai Ruderi di Malpasso dalle ore 18.30 alle ore 21.00 “Alla scoperta dei luoghi della memoria”: La chiesa di S. Maria della Misericordia di Malpasso”, un excursus storico artistico.

Mercoledì 30 luglio, all’Arena Caudullo, il festival ospiterà il Gran Galà delle Cantate Nella stessa serata sarà assegnato il Premio Mechané alla cultura– 3ª edizione.

Giovedì 31 luglio, sempre all’Arena Caudullo, si terrà lo spettacolo teatrale Tanto è l’amore che va via, commedia in due atti diretta da Michele Caruso e Orazio Magrì, con la partecipazione dello Studio Dance Lab Azzurra. A seguire, la serata musicale con la band “Senza Fretta – Musica Italiana” nello spettacolo Canzoni di ieri e di oggi.

Mercoledì 6 agosto, gran chiusura in Piazza Sant’Antonio con la Spettacolazione del Carro di S. Lucia del Quartiere S. Antonio, uno degli eventi più rappresentativi, che coinvolge attivamente l’intera comunità.

Il Mechané Festival 2025 conferma così la sua identità di rassegna che guarda alla tradizione con occhi nuovi, valorizzando la memoria storica, le arti performative e il talento locale, con un’attenzione particolare anche alle nuove generazioni.