Catania. Galleria d’arte moderna: dal 23 luglio la mostra-concerto “Romanzo Italiano”

- Pubblicità -

Romanzo Italiano è il titolo della mostra-concerto che la Galleria d’Arte Moderna (Gam), in via Castello Ursino 32, ospiterà dal 23 luglio, con inaugurazione e recital pianistico previsti a partire dalle ore 17.30. L’evento espositivo e performativo, promosso in collaborazione con il Comune di Catania, è realizzato a cura di Giusy Tigano con opere fotografiche di Franco Carlisi e Francesco Cito e musiche originali di Davide Ferro. Organizza GT Art Photo Agency in sinergia con SMI Group, Operae Milò.

Sino al 27 agosto sarà possibile accedere gratuitamente a una rilettura inedita del rito nuziale attraverso oltre 120 fotografie in bianco e nero di due grandi maestri della fotografia italiana.

- Pubblicità -

Ad amplificare il coinvolgimento sensoriale della mostra, che propone un’esperienza immersiva e multisensoriale, contribuirà la colonna sonora originale “Evocazioni” del pianista e compositore Davide Ferro, che nella serata inaugurale del 23 luglio alle ore 19 eseguirà un recital pianistico nella corte interna della Gam.

Composta da trenta brani per pianoforte solo, che il pubblico potrà ascoltare direttamente dal proprio smartphone tramite QR code dislocati, la suite musicale è nata in parallelo al progetto fotografico e ne costituisce l’ideale controcanto emotivo.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, da martedì a domenica, dalle ore 16 alle 20.