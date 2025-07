Campo Trinacria 2025: un viaggio tra i sapori e le meraviglie di Catania

- Pubblicità -

Sabato 19 luglio si è svolto il tradizionale Campo Trinacria con giovani provenienti da ogni angolo del mondo. Un service organizzato dai Lions Club della Zona 14 in collaborazione con il Leo Club Catania Gioeni.

Ha introdotto la serata il Presidente della Zona 14 Maria Schillaci la quale, dopo un discorso iniziale, ha passato poi la parola al Presidente del Leo Club Alberto Altese per dare il benvenuto ai giovani stranieri del Campo Trinacria.

Erano presenti all’evento il Presidente di Circoscrizione Giuseppe Sortino e i presidenti dei quattro club che compongono la zona 14: Paolo Stella per il Catania Gioeni, Rossella Zizza per il Catania Porto Ulisse, Maria Concetta Cusimano per il Catania Est, Vittoria Castelli in rappresentanza del Catania Vallis Viridis.

Hanno presenziato anche la Direttrice del Campo Trinacria, Stefania Trovato; il Past Governatore Angelo Collura e gli officers distrettuali, tra cui Salvuccio Furnari, GST per la V Circoscrizione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della cultura per celebrare l’eredità storica, artistica e gastronomica di Catania.

L’attività è iniziata con l’accoglienza dei giovani presso un ristorante tipico di Catania, dove hanno potuto gustare i cibi tipici della terra siciliana e apprezzarne la ricchezza culinaria.

Si sono così combinati momenti di pura convivialità a momenti di approfondimento e scambio culturale. Un’occasione unica per raccontare la storia e l’identità della Sicilia attraverso i suoi sapori, creando un legame tra culture diverse.

L’evento è poi proseguito con una passeggiata per le vie di Catania, che hanno offerto uno scenario perfetto per poter scoprire e vivere al meglio l’anima della città.

In particolare, ci si è soffermati ad ammirare la straordinaria architettura della Cattedrale di Sant’Agata a Piazza Duomo e l’iconica Fontana dell’Elefante, simbolo di Catania.

Alla conclusione dell’iniziativa, tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente soddisfatti dell’esperienza vissuta.

Ancora una volta il Campo Trinacria ha dimostrato come valori quali cultura, arte e ospitalità possono essere la base per legami duraturi.