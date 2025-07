Catania. Servizi Sociali, accreditamento enti Asacom. L’ass. Brucchieri: “Un impegno concreto per la qualità del servizio e la tutela dei diritti”

- Pubblicità -

In merito alle diverse prese di posizione seguite alla pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento degli enti erogatori dei servizi di assistenza alla comunicazione, l’assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri ha diffuso la seguente nota:

“La pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento per i servizi di assistenza alla comunicazione è frutto di una lunga fase di incontri e concertazioni, voluti dal sindaco Trantino e dal sottoscritto. Nei tavoli di confronto, alla presenza proprio del sindaco, sono state coinvolte tutte le parti sociali, quindi associazioni di famiglia più rappresentative, l’Asp, i dirigenti scolastici, gli enti datoriali e i sindacati, e sono stati affrontati, tra gli altri, i temi del numero crescente di alunni art. 3 comma 3 legge 104, beneficiari del servizio Asacom e del rispetto del Ccnl per gli operatori. Nell’anno scolastico 2024/2025 i beneficiari del servizio di assistenza alla comunicazione (Asacom) sono stati oltre 900, questo numero sempre maggiore ha reso necessario un impegno costante dell’amministrazione nella ricerca di fondi per garantire il servizio, e quindi anche il lavoro di centinaia di operatori. Dopo una attenta analisi da parte degli uffici preposti verrà avviata la fase della valutazione e pubblicazione degli enti accreditati a svolgere questo importantissimo e delicatissimo servizio a domanda, i cui standard qualitativi verranno costantemente verificati dall’amministrazione. A garanzia del servizio, dei fruitori e dei lavoratori nell’avviso pubblicato sono stati inseriti chiari obblighi ed impegni per gli enti accreditandi, penalità e risoluzione nel caso di inosservanza o violazione degli impegni sottoscritti. Insieme al sindaco Trantino, inoltre, è stato concordato, così come riportato nel verbale del 27/06/2025 sottoscritto da tutte le sigle sindacali, l’impegno di avviare una fase interlocutoria che porti ad un accordo di programma tra il Comune e tutti i soggetti portatori di interessi nel rispetto del regolamento comunale e garantendo trasparenza, pubblicità, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento sia per l’accesso al servizio che per l’espletamento dello stesso”.

