Dario Pistorio riconfermato presidente di Fipe Confcommercio Catania

Luigi Savoca neo presidente della sezione Ristoranti di Fipe. «Subito al lavoro per risolvere i problemi dei pubblici esercizi in città»

Fiducia riconfermata a Dario Pistorio, rieletto a maggioranza presidente di Fipe Confcommercio Catania. Ancora alla guida della federazione italiana dei pubblici esercizi etnei, che riunisce le diverse anime della somministrazione in seno a Confcommercio, di cui è l’associazione più rappresentativa, a fine elezione Pistorio ha convocato l’intera giunta dei presidenti in carica composta da Antonio Messina (Discoteche), Ignazio Ragusa (Lidi balneari), Rosario Menza (Bar e Pasticcerie), dal neo eletto presidente Luigi Savoca (Ristoranti) e dalla presidente di Fipe Donna, Anna Urzì.

La federazione delineerà la sua linea politica mettendo sul tavolo le principali criticità con cui devono quotidianamente fare i conti i pubblici esercizi in città.

«A Catania – ha detto Pistorio, subito dopo l’elezione – ci sono purtroppo diverse ed evidenti problematiche, a partire da quella della diminuzione del lavoro, con i turisti che spendono meno. Senza dimenticare questioni annose come quella dei rifiuti e della sicurezza».

Per questo saranno presto organizzate delle interlocuzioni con gli organi competenti. Si discuterà anche di temi come il rilascio di nuove autorizzazioni, con possibilità di rimodulare la direttiva Bolkestein, e di quelli legati ai parcheggi in città e alla chiusura delle strade.