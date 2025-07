Between Music&Arts Festival 2025 del Mediterraneo: l’arte che unisce e rigenera

- Pubblicità -

Dopo il grande successo ottenuto nelle prime tre edizioni, torna il Between Music&Arts Festival nel cuore della Sicilia. Il progettoartistico – promosso dall’Ente Parco Archeologico di Morgantina edalla Villa Romana del Casale, e dai comuni che ne fanno parte -continua a crescere anno dopo anno, all’insegna dell’innovazione e della valorizzazione del territorio. Dal 22 al 27 luglio diverse forme d’arte dialogheranno con la bellezza senza tempo dei sitiarcheologici, come la Villa Romana del Casale, il Museo Archeologico di Aidone e l’area archeologica di Sofiana aMazzarino, e di strutture storiche come Palazzo Trigona, la Pinacoteca comunale e l’ex convento di Sant’Anna di Piazza Armerina. Diventando, così, scenari d’eccezione per concerti, performance, esposizioni, proiezioni e incontri.

Come sottolinea Carmelo Nicotra, Direttore dell’Ente Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale: “Il Festival Between arricchisce l’offerta culturale del Parco, inuna prospettiva sempre più internazionale, con espressioni artistiche ed energie creative provenienti da tutto il mondo.Per favorire la crescita economica e sociale del territorio, valorizzando la nostra forte vocazione all’incontro tra le culture e le identità, soprattutto per le nuove generazioni”.

Esprimono la loro soddisfazione anche Nino Cammarata e Ettore Messina, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura e alTurismo del Comune di Piazza Armerina: “Siamo orgogliosi efelici di promuovere ed ospitare il Festival nella nostra cittàbarocca. E’ un progetto in cui crediamo molto, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento per il Mediterraneo, un’occasione unica di scambio e produzione creativa, soprattutto per i giovani”.

Prodotto e organizzato dall’Associazione culturale Globart e dal Saint Louis College of Music, con la direzione artistica di Roberto Grossi e Stefano Mastruzzi, e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Between di conferma come un festival unico nel panorama italiano e mediterraneo, promuovendo la diversità e le identità plurali come ricchezza, l’incontro come opportunità di conoscenza e rigenerazione, e la contaminazione come dialogo creativo e trasformazione verso il futuro. La mission del Festival èvalorizzare le relazioni interculturali dei popoli del Mediterraneo, attraverso espressioni artistiche e culturali, proponendosi come spazio aperto all’inclusione, all’impegno sociale e alla promozione della convivenza pacifica.

Roberto Grossi, Presidente Globart e direttore artistico delFestival: “Il Between è un festival unico, che non vuole’spettacolarizzare la cultura’, ma sottolinearne il valoredell’esperienza e della conoscenza. La nuova edizione è centrata sulla ‘scoperta e condivisione’. Un invito ad aprirsi all’altro, ad accogliere nuove visioni e a costruirequelle connessioni che, attraverso il linguaggio universaledell’arte, possono condurre verso una società migliore“.

La formula del Between prevede, inoltre, ogni anno, un focus sulla cultura di un paese del Mediterraneo, che nel 2025 sarà la Tunisia.

Dopo il risultato eccellente per la partecipazione internazionaleall’edizione precedente, il Campus di produzione artistica delMediterraneo cresce e si consolida come cuore pulsante delBetween Music&Arts Festival. Stefano Mastruzzi, PresidenteSaint Louis College of Music e direttore artistico: “Non semplicevetrina ma un vero e proprio laboratorio in cui l’arte, in tuttele sue espressioni, e nei diversi linguaggi contemporanei, diventa strumento di relazioni, capace di superare i confini geografici e culturali. Anche grazie alle residenze del Campus di produzione artistica, dalla musica al cinema, checoinvolge oltre quaranta giovani provenienti dal Mediterraneo e dall’Europa“. Un’occasione straordinaria diincontro, dunque, di condivisione e creatività collettiva per i partecipanti selezionati a seguito di un bando internazionale.Infatti, non solo vivranno insieme, ma collaboreranno fianco afianco per giorni, dando vita a opere inedite. Brani musicali ecortometraggi (ispirati ai temi e ai luoghi del Festival) che verranno presentati pubblicamente il 26 luglio, nella serata dedicata al Campus, in Piazza Duomo a Piazza Armerina.

In quest’ottica il cartellone artistico rispecchia a pieno la filosofia del Festival, presentandosi come un mosaico ricco e variegato di eventi che spaziano dalla musica alle arti visive, dalla danza, e perla prima volta anche il cinema, grazie alla collaborazione con il MedFilm Festival del Mediterraneo e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti, ad eccezione del concerto di apertura, per il quale i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.